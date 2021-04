Rico Schmitt neuer Trainer des SV Meppen Stand: 20.04.2021 16:06 Uhr Der SV Meppen hat einen neuen Trainer gefunden. Rico Schmitt übernimmt beim abstiegsbedrohten Fußball-Drittligisten. Das teilten die Emsländer am Dienstag mit.

Der 52-Jährige tritt die Nachfolge von Torsten Frings an, den der Club am vergangenen Mittwoch beurlaubt hatte. Schmitt hatte zuletzt beim damaligen Drittligisten FC Carl Zeiss Jena an der Seitenlinie gestanden und unterschrieb in Meppen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Mario Neumann, der die Mannschaft beim jüngsten 0:0 in Ingolstadt gecoacht hatte, bleibt Co-Trainer.

"Wir sind der festen Überzeugung, dass wir mit Rico Schmitt einen sehr kompetenten und erfahrenen Cheftrainer für den SVM gewinnen konnten", sagte SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann. "Ich bin sicher, dass er die richtigen Impulse bei der Mannschaft setzen wird. Das oberste Ziel ist der Klassenerhalt."

Weitere Informationen Das Restprogramm im Drittliga-Abstiegskampf Der VfB Lübeck und der SV Meppen kämpfen in der Dritten Liga um den Klassenerhalt. Das Restprogramm aller Abstiegskandidaten auf einen Blick. mehr

Schmitt: "Möchte helfen, den Klassenerhalt zu sichern"

Schmitt freut sich auf die Aufgabe beim Tabellen-15.: "Ich möchte mit vollem Einsatz helfen, das wichtige Ziel Klassenerhalt für den SV Meppen zu sichern. Die Mannschaft hat absolut das Potenzial dazu", sagte der 52-Jährige. "Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie groß die Begeisterung für den Verein und die Dritte Liga im Emsland ist. Jetzt gilt es, die letzten Spiele so anzugehen, dass wir auch in der Saison 2021/2022 wieder Drittliga-Fußball in Meppen sehen."

Gegen Magdeburg schon auf der Bank?

Ob Schmitt bereits im Heimspiel am Mittwoch gegen den 1. FC Magdeburg (19 Uhr, im NDR Livecenter) auf der Trainerbank Platz nehmen wird, steht laut SVM-Angaben aktuell noch nicht fest. Aufgrund des umfangreichen DFB-Hygienekonzeptes und dessen Einhaltung bleibe die Entscheidung noch abzuwarten, teilte der Club mit. Auf jeden Fall soll der SVM-Coach am Donnerstag seine erste Trainingseinheit in Meppen leiten.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 20.04.2021 | 19:30 Uhr