Remis im Derby: Eintracht Braunschweig stoppt Hannovers Siegesserie Stand: 10.09.2022 15:41 Uhr Viel Feuerwerk auf den Tribünen, auf dem Platz nur in Hälfte zwei: Hannover 96 und Eintracht Braunschweig haben sich am Sonnabend im Niedersachsen-Derby der Zweiten Liga mit 1:1 (0:0) getrennt. Die "Löwen" glänzten mit Bissigkeit, Hannover überwiegend durch den Ex-Braunschweiger Havard Nielsen.

von Matthias Heidrich

Damit stoppten die "Löwen" die Siegesserie der Hannoveraner, die zuvor vier Partien in Folge gewonnen hatten, aber mit 14 Punkten in der Tabelle trotzdem nach oben schielen dürfen. Braunschweig befindet sich mit fünf Zählern nach acht Partien weiter im Krisenmodus.

"Wir hätten unseren Fans gerne den Derbysieg geschenkt. Aber wir müssen damit leben und es gibt ja noch ein Rückspiel." 96-Torwart Ron-Robert Zieler

"Hannover hat viele gute Spieler, aber wir haben dagegengehalten, wenig zugelassen und können stolz auf uns sein", sagte Eintracht-Torwart Jasmin Fejzic. Trainer Michael Schiele war ebenfalls zufrieden: "Meine Mannschaft hat das super gemacht. Wir waren nah dran."

Viel Pyrotechnik und eine Spielunterbrechung

Die Stimmung rund um das Derby war erwartungsgemäß aufgeheizt: Viel Pyrotechnik auch schon vor dem Stadion, jede Menge Hass-Gesänge auf beiden Seiten und die erste Spielunterbrechung bereits nach knapp eineinhalb Minuten. Grund waren Feuerwerkskörper und Böller, die im Braunschweiger Fanblock gezündet wurden. Gelber Nebel breitete sich in der 96-Arena aus und verzog nur schleppend. Pyrotechnik begleitete die geseamte Partie und dürfte für beide Clubs DFB-Strafen nach sich ziehen.

Spielerisch überschaubares Niveau

Als dann wieder Fußball gespielt werden konnte, ging es intensiv aber auf überschaubarem Niveau zur Sache. Hannover hatte mehr von der Partie, wurde aber nur selten gefährlich. Nicolo Tresoldi schoss von halblinker Position knapp am langen Pfosten vorbei (22.), Harvard Nielsens Kopfball entschärfte Eintracht-Torwart Jasmin Fejzic mit einem Reflex (45.+3). Die zweikampfstarken Braunschweiger setzten immer wieder Nadelstiche und hatten durch einen Freistoß von Jan-Hendrik Marx ihre beste Gelegenheit (44.). 96-Keeper Ron-Robert Zieler war mit einer Faustabwehr zur Stelle.

8.Spieltag, 10.09.2022 13:00 Uhr Hannover 96 1 Braunschweig 1 Tore: 0: 1 Ujah (69.) 1 :1 Nielsen (77.)

Hannover 96: Zieler - Neumann, Börner, Krajnc - Muroya, Leopold (62. Besuschkow), F. Kunze, Köhn - Nielsen - Tresoldi (46. Teuchert), Beier (76. Kerk)

Braunschweig: Fejzic - de Medina, Behrendt, Benkovic - J. H. Marx, Krauße (63. Wiebe), Nikolaou, Donkor (75. Kijewski) - F. Kaufmann (75. Ihorst), Pherai (90.+3 Henning) - Ujah (75. Lauberbach)

Zuschauer: 42000



Ujah nickt ein, Nielsen gleicht aus

Die Eintracht war nach Wiederanpfiff zunächst das gefährlichere Team und belohnte sich in der 69. Minute: Anthony Ujah stand nach einer Bogenlampen-Flanke von Danilo Wiebe in der Luft und nickte am zweiten Pfosten zum 1:0 für die Gäste ein. Grenzenloser Jubel in blau-gelb, kurz darauf aber auch große Erleichterung: Nielsens Kopfball klatschte zum Glück für die Braunschweiger ans Lattenkreuz (71.).

"Nach dem Kopfball an die Latte dachte ich: Jetzt muss ich noch einen machen, sonst schlafe ich heute Abend nicht. Schön, dass es funktioniert hat." Havard Nielsen

Sechs Minuten später durfte der aber der 96-Anhang jubeln: Wiederum Nielsen versenkte eine Flanke des eingewechselten Cedric Teuchert am kurzen Pfosten im Eintracht-Tor - 1:1. Auf einmal war richtig Zug drin in der Partie - und Spannung. Beide Mannschaften versuchten noch einmal alles: Die Eintracht verzeichnete noch einen gefährlichen Freistoß durch Niko Kijewski (90.+1), 96 durch Sebastian Kerk (90.+6). Doch es blieb beim letztlich leistungsgerechten Remis.

