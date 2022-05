Stand: 24.05.2022 00:18 Uhr Relegations-Blog: HSV bleibt Zweitligist

Der HSV hat die ersehnte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga nicht geschafft. Nach dem 1:0-Sieg im Relegations-Hinspiel bei Hertha BSC verloren die Hamburger im eigenen Stadion mit 0:2. Informationen und Hintergründe im News-Blog bei NDR.de.

Polizei: Keine besonderen Zwischenfälle

Der Spielbericht im Video

HSV-Stimmen zum Spiel

Werder entschuldigt sich fürs Posten seines Aufstiegs-Videos

Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen hat sich kurz nach dem Abpfiff des Relegationsspiels zwischen dem HSV und Hertha BSC für einen provokanten Tweet entschuldigt. Werder hatte ein Video der eigenen feiernden Fans verbunden mit dem Glückwunsch an Hertha getwittert. Der Tweet wurde kurze Zeit später gelöscht.

Das war die Saison des HSV

Aus der Traum: Kein Aufstieg für den HSV

Die Polizei bringt sich in Stellung

Noch rund zehn Minuten zu spielen.

Die HSV-Fans geben alles

Die HSV-Anhänger präsentieren sich erstklassig - und geben trotz Rückstands noch längst nicht auf.

Nicht mittendrin, aber Hauptsache dabei!

Kein Platz mehr im ausverkauften Volksparkstadion. Aber diese beiden HSV-Fans sind dennoch so nah wie möglich am Geschehen dran - und verfolgen das Spiel vor der Arena auf dem Handy.

Alle in Blau - auch Dino Herrmann

Auch das HSV-Maskottchen ist dem Aufruf gefolgt, an diesem Tag blaue Kleidung zu tragen. Das gewohnte weiße Trikot hat Pause.

Tim Walter: "Wir wollen immer gewinnen"

Der HSV-Coach strahlt kurz vor dem Anpfiff große Zuversicht und Gelassenheit aus.

Auch Hamburgs Erster Bürgermeister drückt die Daumen

Bernd Wehmeyer: "Alle geben, was drin ist"

Der Team-Manager warnt im NDR Interview vor der Hertha und ihrem ehrgeizigen Trainer Felix Magath, mit dem er als Spieler viele Jahre gemeinsam für die Hamburger auflief. Aber: "Wir führen mit 1:0 - unsere Chancen sind recht gut."

So startet der HSV ...

... und so Hertha BSC

Riesenstimmung am Volksparkstadion

Alles ruhig, vermeldet die Polizei

Die Spieler auf dem Weg zur Arbeit

Entspannte Gesichter - zumindest noch. In etwas mehr als zwei Stunden kommt es drauf an...

Werder drückt dem HSV die Daumen

Die Bremer drücken dem ewigen Rivalen aus Hamburg in der Relegation die Daumen. Wenn auch nicht ohne Eigennutz. "Für uns wäre es finanziell attraktiver, wenn der HSV aufsteigen würde, weil wir dadurch rund zwei Millionen Euro mehr Fernseh-Geld bekommen würden", sagte Bremens Geschäftsführer Klaus Filbry dem Portal "Deichstube". Zudem seien Duelle mit dem HSV immer etwas Besonderes. "Es wäre auch für unsere Fans schön, weil es dann wieder zwei packende Nordderbys geben würde", so Filbry.

Der Countdown läuft - keine vier Stunden mehr ...

Keine Maskenpflicht und kein Alkohol - Fakten, Fakten, Fakten ...

Wie der HSV heute mitteilte, sind die Pforten des Volksparkstadions ab 18.30 Uhr geöffnet. Eine Tageskasse wird es nicht geben, da die Partie ausverkauft ist. Die FFP2-Maskenpflicht ist in allen Bereichen des Stadions aufgehoben. Der Ausschank alkoholischer Getränke außerhalb des VIP-Bereichs ist untersagt.

Der Club rechnet ab zwei Stunden vor dem Anpfiff mit einem sehr hohen Verkehrsaufkommen rund um das Volksparkstadion und empfiehlt, bei der Anfahrt mit dem PKW die Schnackenburgallee zu meiden. Zudem steht der Parkplatz Braun nahezu komplett nicht zur Verfügung.

Keine Busankunft am Volksparkstadion

Vor dem Relegations-Rückspiel heute Abend wird es keine Busankunft der HSV-Mannschaft am Volksparkstadion geben. Die Spieler kommen individuell von zu Hause zum Spiel, haben vorher nicht zusammen im Hotel übernachtet. "Wir ändern nichts an den Abläufen", hatte Team-Manager Bernd Wehmeyer NDR 90,3 gesagt.

Der HSV, die Hertha und die Sache mit dem Druck

Jatta und Meffert einsatzbereit

Jonas Meffert und Bakery Jatta mussten nach dem Relegations-Hinspiel im Training etwas kürzertreten. Für das Rückspiel heute Abend sind beide Akteure aber einsatzbereit. "Es sieht gut aus", teilte der HSV mit. Demnach kann Trainer Tim Walter bis auf Tim Leibold (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und Anssi Suhonen (Wadenbeinbruch) auf den kompletten Kader zurückgreifen.

Aytekin pfeift das Relegations-Rückspiel

Erfahrener Mann an der Pfeife: FIFA-Schiedsrichter Deniz Aytekin leitet heute das Relegations-Rückspiel im Volksparkstadion. Unterstützt wird der 43 Jahre alte Referee dabei von Christian Dietz und Eduard Beitinger als Assistenten an den Linien. Vierter Offizieller ist Martin Petersen. Als Video-Assistent fungiert Robert Schröder.

HSV will zurück in die Bundesliga

Der HSV will zurück in die Bundesliga, wo er als Gründungsmitglied über Jahrzente große Erfolge gefeiert, aber auch bittere Niederlagen kassiert hat. Ein Rückblick auf die bewegte Bundesliga-Geschichte des Hamburger SV:

Richard Golz rechnet mit 0:0

"The trend is your friend", sagt Ex-HSV-Torwart Richard Golz und sieht die Hamburger deshalb im Vorteil: "Man hat im Hinspiel gesehen, dass die Hertha viel zu verlieren hatte und dass es eine Last für die Spieler war. Auf mich haben sie sehr gelähmt gewirkt." Aber auch wenn der HSV "in der besseren Position" ist, prognostiziert er: "Das wird ein hartes Stück Arbeit." Er rechnet mit einem 0:0 - das würde den Hanseaten zum Aufstieg reichen.

"Ich würde es Felix Magath wünschen, dass er erfolgreich ist, aber nicht gegen den HSV." Richard Golz

Mit blauer Kleidung in den Volkspark

Der HSV, der Supporters Club und der Nordtribüne e.V. haben gemeinsam die Fans aufgerufen, die "Rothosen" am Montag in blauer Kleidung zu unterstützen. Auch außerhalb des Stadions soll das Motto lauten "Hamburg, zeig' Raute". "Schmückt den Balkon, geht im HSV-Trikot zur Arbeit oder hisst die HSV-Flagge im heimischen Garten!", so der Appell.

Vorfreude bei HSV-Legende Wehmeyer

Bei Club-Legende Bernd Wehmeyer ist die Vorfreude auf den Relegations-Showdown groß. "Ich glaube, wir hätten 200.000 Karten verkaufen können. Das wird eine tolle Atmosphäre", sagte der 69-Jährige NDR 90,3. Der Vizepräsident des HSV e.V. fand vor allem lobende Worte für Trainer Tim Walter: "Er hat bewiesen, dass er dem Druck Stand halten kann. Er zieht seine Linie durch, das ist eine große Stärke von ihm."

AUDIO: HSV-Legende Wehmeyer: "Natürlich wollen wir jetzt aufsteigen" (10 Min) HSV-Legende Wehmeyer: "Natürlich wollen wir jetzt aufsteigen" (10 Min)

Das sagen die HSV-Fans

Felix Magath: "Druck jetzt beim HSV"

Trainer Felix Magath setzt darauf, dass sich vor dem Rückspiel am Montag (20.30 Uhr, im NDR Livecenter mit Audio-Vollreportage) die psychologische Ausgangslage verändert hat. "Man muss die Situation klar so nehmen, wie sie ist. Im Moment sind wir raus. Wir können nur noch gewinnen", sagte der Coach am Sonntag. "Die Situation ist jetzt umgekehrt im Vergleich zum Donnerstag. Jetzt ist der HSV derjenige, der etwas zu verlieren hat. Jetzt ist der Druck beim HSV. Deswegen sehe ich die Situation jetzt als die bessere für uns an und glaube, dass wir gute Chancen haben werden, das im Rückspiel noch zu drehen."

Tim Walter: "Mutig und überzeugt von uns"

Der HSV geht nach dem Hinspiel-Sieg mit breiter Brust ins Heimspiel am Montag. Tim Walter jedenfalls ist vor nichts und niemandem bange. "Druck ist ein Privileg. Wir arbeiten dafür, in solchen Situationen zu bestehen", sagte der Trainer am Sonntag. Sein Team habe "gefühlt seit Wochen Endspiele" und sei entsprechend selbstbewusst und optimistisch: "Jeder weiß, dass wir total auf das Spiel fokussiert sind und eine wahnsinnige Vorfreude empfinden. Man hat gesehen, wozu die Jungs im Stande sind. Wir sind mutig und überzeugt von uns."

Showdown in Hamburg: Partie ein Hochrisikospiel

