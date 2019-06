Stand: 06.06.2019 16:20 Uhr

Polizeikosten: DFL lehnt Mäurer-Vorstoß ab

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) lehnt den Bremer Vorstoß zur Beteiligung an Polizeikosten weiterhin ab. Das von Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) vorgelegte Konzept für einen bundesweiten Gebührenfonds leiste "erneut keinen Beitrag dazu, Polizei-Einsatzstunden zu reduzieren und Probleme zu lösen". Zudem werde der Vorschlag "den tatsächlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen nicht gerecht", hieß es in einer DFL-Mitteilung am Donnerstag.

Mäurer: Clubs sollen sich an Kosten beteiligen

Mäurer hatte zuvor Eckpunkte für einen möglichen bundesweiten Solidarfonds vorgestellt. Demnach würde der Profifußball mit den 36 Clubs der Ersten und Zweiten Liga in den Fonds einzahlen, aus dem sich Bund und Länder einen Teil der Polizeikosten für Hochrisikospiele erstatten lassen könnten. "Ein bundesweiter Fonds vermeidet komplizierte Abrechnungen, ist für alle Seiten planbar und verteilt die Lasten gerecht", sagte Mäurer.

Nach dem Bremer Vorschlag sollen nur Fußballspiele mit erhöhtem Polizeiaufwand berücksichtigt werden. Für die Berechnung sollen bei diesen Spielen die Einsatzstunden, die ohnehin bei jedem Fußballspiel vom Staat zu tragen sind, von den insgesamt angefallenen Einsatzstunden abgezogen werden. "Zum Schluss werden nur die noch verbleibenden Einsatzstunden, also die Mehraufwände der Polizeien, für die Berechnung des Fonds addiert."

Innenminister sollen über Verteilung der Mittel beraten

Nach diesem Modell würden für die Saison 2017/2018 die Polizeien der Länder und des Bundes von der DFL Einsatzkosten in Höhe von 35 bis 40 Millionen Euro erstattet bekommen, so das Innenressort. Die Summe klinge hoch, aber angesichts der mehr als eine Million Einsatzstunden nur für die Absicherung von Fußballspielen in der Ersten und Zweiten Liga sei die Forderung sehr zurückhaltend, sagte Mäurer. Wie die Mittel aus dem Fonds auf die Länder und den Bund verteilt werden, sollten die Innenminister beraten und verständigen. Diese treffen sich bei der Innenministerkonferenz vom 12. bis 14. Juni in Kiel.

Seitens der DFL hieß es dazu: "Fakt ist: Es gibt außer in Bremen bislang in keinem anderen Bundesland eine gesetzliche Gebührenregelung." Es fehle an den "rechtsstaatlichen Mindestvoraussetzungen für Forderungen an die DFL" im Rahmen eines solchen "bundesweiten Fonds".

Urteil: DFL-Beteiligung an Polizeikosten rechtmäßig

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte Ende März festgestellt, dass die Beteiligung des Profi-Fußballs an Polizeikosten grundsätzlich rechtmäßig sei. Der konkrete Rechtsstreit zwischen der DFL und der Hansestadt Bremen über den Gebührenbescheid über 415.000 Euro wurde von Richter Wolfgang Bier an das Oberverwaltungsgericht (OVG) Bremen zurückverwiesen. Insgesamt hat das Bundesland Bremen der DFL bereits sieben Gebührenbescheide geschickt. Kostenpunkt: 2,3 Millionen Euro.

Die DFL, das bekräftigte sie in der Mitteilung am Donnerstag, behält sich weiter den Gang zum Bundesverfassungsgericht vor. "Die Reduzierung von Polizei-Stunden kann nur in Kooperation und im Dialog mit allen Beteiligten vor Ort erfolgen", heißt es in dem Schreiben.

