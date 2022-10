Pokalaus in Runde zwei: Hannover 96 verliert gegen den BVB Stand: 19.10.2022 19:57 Uhr Für Hannover 96 ist die Pokalsaison nach der zweiten Runde beendet. Der Zweitligist unterlag am Mittwochabend trotz einer guten Leistung Borussia Dortmund mit 0:2 (0:1).

von Sebastian Ragoß

Die Niedersachsen wollten den Favoriten mit körperlicher Präsenz beeindrucken und hatten bereits in der sechsten Minute die große Chance zum 1:0. Havard Nielsen kam nach einer Ecke am Fünfmeterraum frei zum Schuss - eine Chance, die auch ein Zweitliga-Stürmer einfach verwerten muss. Doch der Norweger traf mit seiner Direktabnahme nur BVB-Keeper Gregor Kobel.

Eigentor sorgt für die Dortmunder Führung

Und fünf Minuten später ging der Favorit mit ein wenig Glück in Führung: Youssoufa Moukoko wollte den Ball aus spitzem Winkel ins Zentrum spielen, 96-Verteidiger Bright Arrey-Mbi fälschte ihn ab, sodass Keeper Leo Weinkauf auf dem falschen Fuß erwischt wurde.

Der Vertreter von Stammtorwart Ron-Robert Zieler (Erholungspause) steckte diesen Rückschlag aber gut weg und parierte wenig später gegen Moukoko (14.). Dortmund hatte, ohne zu überragen, die Partie eigentlich recht locker im Griff. Doch sicher kann man sich beim BVB derzeit nie sein.

Hannover betreibt Chancenwucher

Nach einer halben Stunde ließ bei den Gästen die Intensität nach - und Hannover hatte durch Nielsen (31.) und kurz danach durch Maximilian Beier zwei exzellente Gelegenheiten, die der starke Kobel vereitelte.

Auch wenn der BVB schon den einen oder anderen Hänger hatte in dieser Saison: Der Auftritt der Westfalen nahm phasenweise irritierende Züge an. Die technischen Fehler häuften sich, die defensive Raumaufteilung war mitunter katastrophal. Hendrik Weydandt vergab die nächste große Ausgleichschance, als er freistehend aus kurzer Distanz den Ball nicht richtig traf (53.).

Bellingham mit der Entscheidung

Doch wenig später war die Begegnung vermeintlich entschieden. Phil Neumann foulte den eingewechselten Jude Bellingham ungeschickt im Strafraum. Der englische Nationalspieler verwandelte den fälligen Elfmeter selbst (71.).

96 mobilisierte noch einmal alle Kräfte und spielte die letzten Minuten in Überzahl. Karim Adeyemi sah nach einem Schubser gegen Derrick Köhn wegen einer Notbremse zu Recht Rot (85.). Doch nicht einmal der Ehrentreffer war Hannover vergönnt, da Kobel an diesem Abend überragend hielt. Zum letzten Mal gegen Köhn in der 87. Minute.

2.Spieltag, 19.10.2022 18:00 Uhr Hannover 96 0 Bor. Dortmund 2 Tore: 0: 1 Arrey-Mbi (11., Eigentor) 0: 2 Bellingham (71., Foulelfmeter)

Hannover 96: Weinkauf - Neumann, Börner, Arrey-Mbi - Dehm (76. Stolze), F. Kunze (76. Leopold), Besuschkow, Muroya - Nielsen (82. Kerk) - Weydandt (76. Köhn), Beier

Bor. Dortmund: Kobel - Meunier (62. Hummels), Süle, N. Schlotterbeck, Guerreiro - E. Can, Özcan - Malen (68. Adeyemi), Brandt (62. Bellingham), T. Hazard (68. Reyna) - Moukoko (90. Passlack)

Zuschauer: 49000 (ausverkauft)



