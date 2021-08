Pokal-Aus für VfL Wolfsburg nach Wechselfehler Stand: 16.08.2021 18:29 Uhr Der VfL Wolfsburg ist am "Grünen Tisch" aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wertete den 3:1-Erfolg des Bundesligisten im Erstrundenspiel bei Preußen Münster wegen eines Wechselfehlers in eine 0:2-Niederlage des Werksclubs um.

Das Sportgericht gab am Montagabend nach einer mündlichen Verhandlung dem Einspruch des Regionalligisten statt. Wolfsburgs neuer Coach Mark van Bommel hatte in der Begegnung am 8. August in Münster insgesamt sechs Spieler eingewechselt. Dreimal hatte der Niederländer während der regulären Spielzeit ausgewechselt, drei weitere Profis kamen in der Verlängerung hinzu.

Nach den DFB-Statuten ist das nicht erlaubt. Demnach hätte Admir Mehmedi nicht mehr für Maximilian Philipp eingewechselt werden dürfen. Dem Schiedsrichtergespann fiel der Fehler erst im weiteren Spielverlauf auf.

DFB-Statuten erlauben maximal fünf Auswechslungen

Dem Champions-League-Teilnehmer waren die entsprechenden Bestimmungen des DFB offenbar nicht bekannt. In Paragraf 31 heißt es: "Während des Spiels dürfen fünf Spieler ausgetauscht werden. Eine darüber hinaus gehende zusätzliche Auswechslung bei Spielen mit Verlängerung ist nicht zulässig." Eine andere Regelung galt bei der Europameisterschaft und beim olympischen Fußball-Turnier mit sechs erlaubten Wechsel im Falle einer Verlängerung.

Die Entscheidung des DFB-Sportgerichts ebnete Preußen Münster nicht nur den Weg in die zweite Pokal-Runde am 26./27. Oktober. Zugleich bescherte der Richterspruch dem Viertligisten eine fixe Prämie von rund 257.000 Euro.

Wolfsburg "Wiederholungstäter"

Es ist nicht das erste Mal, dass der VfL Wolfsburg per Entscheidung am "Grünen Tisch" aus dem DFB-Pokal ausscheiden musste. Im Jahr 2004 hatten die Niedersachsen ihren Neuzugang Marian Hristov eingesetzt, obwohl der nach einer Roten Karte für seinen ehemaligen Verein 1. FC Kaiserslautern noch gesperrt war.

