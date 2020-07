Stand: 11.07.2020 10:10 Uhr

Pistorius hofft im Spätherbst auf Fans

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hofft auf Fans in den Fußballstadien ab dem späten Herbst. Zu Beginn der neuen Saison rechnet der SPD-Politiker allerdings weiterhin mit Geisterspielen. Eine Lockerung im September komme aus seiner Sicht "zu früh", sagte Pistorius der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Der Zeitpunkt für eine Rückkehr von Zuschauern in die Stadien hänge maßgeblich davon ab, wie sich das Infektionsgeschehen über die Urlaubszeit entwickeln werde, so der 60-Jährige: "Ganz Deutschland ist auf Achse, und zwar in diesem Jahr überwiegend innerhalb unseres Landes. Da müssen wir erst mal abwarten, wohin das führt."

Union Berlin plant mit Vollauslastung

Die neue Spielzeit in der Bundesliga soll am 18. September beginnen. Auch die Zweite und Dritte Liga werden an dem Wochenende in die Saison 2020/2021 starten.

Bundesligist 1. FC Union Berlin hatte bereits am Freitag erklärt, dass die Köpenicker mit einer Vollauslastung des Stadions An der Alten Försterei gleich beim ersten Heimspiel planen. Der Verein will dies unter anderem mit Hilfe von Corona-Tests für alle 22.012 Karteninhaber sowie alle Anwesenden vor Ort erreichen.

Pistorius findet das nicht ausreichend: "Die drei Regeln 'Abstand, Maske und Hygiene' sind unverzichtbar dafür, dass wir diesen Weg gehen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir im Oktober, November wieder Zuschauer in den Stadien haben. Volle Stadien werden dies aber nicht sein."

