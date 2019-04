Stand: 07.04.2019 15:52 Uhr

Osnabrück marschiert - Sieg gegen Braunschweig von Johannes Freytag, NDR.de

Der VfL Osnabrück marschiert weiter unaufhaltsam in Richtung Zweite Liga. Der Drittliga-Tabellenführer setzte sich am Sonntag im Niedersachsenduell mit Eintracht Braunschweig 1:0 (1:0) durch und baute mit dem vierten Sieg in Serie den Vorsprung auf Rang drei auf stolze zwölf Zähler aus. Benjamin Girth erzielte den Treffer des Tages gegen enttäuschende Braunschweiger, deren Serie von acht Partien ohne Niederlage an der Bremer Brücke endete. Die "Löwen" rutschten wieder auf den 16. Rang ab, liegen aber weiterhin zwei Punkte vor einem Abstiegsplatz. Im kommenden Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten Großaspach (17.) muss die Eintracht auf Kapitän Stephan Fürstner verzichten, der seine fünfte Gelbe Karte sah.

VfL-Coach Daniel Thioune sprach bei "Magenta TV" von einer "geilen Nummer hier heute", mahnte aber sogleich in Richtung Aufstiegseuphorie: "Es fehlt noch ein bisschen was. Aber unser Selbstbewusstsein wächst von Spiel zu Spiel." Braunschweigs André Schubert haderte mit den vergebenen Chancen in der Schlussphase: "Ein Punkt wäre nicht unverdient gewesen."

Braunschweig harmlos, Girth fälscht Ajdini-Schuss ab

Die Osnabrücker begannen offensiv und hatten durch Girth (6.) und Marc Heider (10.) erste Chancen, die allerdings noch keine Hochkaräter waren. Braunschweig überließ den Lila-Weißen weitestgehend die Spielkontrolle - erst nach einer knappen Viertelstunde legten die Gäste ihre Scheu vor dem Spitzenreiter ab und kamen ihrerseits gefährlich vor das Tor. Zunächst sprang Philipp Hofmann im Fünfmeterraum unter dem Ball durch (15.), dann wehrte VfL-Keeper Nils Körber einen Freistoß von Bernd Nehrig ab (18.).

Mitten hinein in diese bessere Phase mussten die "Löwen" dann aber den Rückstand hinnehmen. Osnabrücks Bashkim Ajdini nahm von der Strafraumgrenze Maß, seinen strammen Schuss fälschte Girth mit dem Kopf unhaltbar für BTSV-Torwart Jasmin Fejzic zum 1:0 für die Gastgeber ab (23.). Der Treffer zeigte Wirkung: Während Braunschweigs Angriffsbemühungen ideen- und harmlos waren, machte der VfL weiter Druck und war dem 2:0 näher als die Gäste dem Ausgleich. Der durchbrechende Girth wurde im letzten Moment an der Strafraumgrenze von Robin Becker gestoppt (37.).

Braunschweig erst kurz vor Schluss gefährlich

32.Spieltag, 07.04.2019 14:00 Uhr VfL Osnabrück 1 Braunschweig 0 Tore: 1 :0 Girth (23.)

VfL Osnabrück: Körber - Ajdini, Susac, Konrad, K. Engel - Blacha, Taffertshofer - Heider (87. Amenyido), Alvarez (71. S. Tigges), Ouahim (90.+1 Danneberg) - Girth

Braunschweig: Fejzic - B. Kessel, R. Becker, Rütten, Kijewski - Fürstner, Pfitzner (57. Otto), Janzer (63. Putaro) - Nehrig, P. Hofmann (76. Düker), Bär

Zuschauer: 14000



Nach zehn ereignislosen Minuten im zweiten Durchgang reagierte Braunschweigs Coach André Schubert und versuchte, mit Yari Otto (für Marc Pfitzner) der Offensive mehr Durchschlagskraft zu geben. Aber bei den Gelb-Blauen blieb vieles Stückwerk, die Abwehr der Hausherren hatte wenig Mühe. Offensiv agierte Osnabrück fast behäbig - die Partie verflachte immer mehr, Torchancen blieben Mangelware. Für Stimmung sorgten allein die beiden Fanlager, die sich äußerst gesangsfreudig gegenseitig anstachelten. Aus dem Nichts wäre dann beinahe der Ausgleich gefallen: Hofmann tauchte plötzlich alleine vor Körber auf, brachte aus sechs Metern den Ball aber nicht am VfL-Keeper vorbei (74.). Auch Leandro Putaro hatte kurz vor dem Ende das 1:1 auf dem Fuß, sein Schuss strich knapp über die Latte (89.). Danach feierten nur noch die VfL-Fans und skandierten: "Nie mehr Zweite Liga, nie mehr, nie mehr!"

