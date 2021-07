Olympia-Aus für HSV-Verteidiger Vagnoman Stand: 09.07.2021 15:01 Uhr Josha Vagnoman vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV muss seinen Traum von der Olympia-Teilnahme begraben. Die HSV-Mediziner und die DFB-Ärzte sind sich einig, dass die Reise für den am Oberschenkel verletzten Profi keinen Sinn macht.

Ein Muskelfaserriss zwingt den 20-Jährigen, der erst am Montag von Trainer Stefan Kuntz in den 19-köpfigen Kader für die Spiele in Tokio berufen wurde, zu einer drei- bis vierwöchigen Pause. Die Verletzung hatte sich Vagnoman im Trainingslager des HSV im oberbayrischen Grassau zugezogen.

Ebenfalls aus dem Kader gestrichen wurde Niklas Dorsch, weil er nach seinem Wechsel zum FC Augsburg bereits der dritte FCA-Profi im Aufgebot gewesen wäre. Für Vagnoman und Dorsch nominierte Kuntz Ragnar Ache (Eintracht Frankfurt) und Keven Schlotterbeck (SC Freiburg) nach.

Bessere medizinische Betreuung in Hamburg

Der DFB-Tross reist kommende Woche Corona-bedingt nur mit einer reduzierten medizinischen Abteilung nach Japan - daher war es auch fraglich, ob U21-Europameister Vagnoman rechtzeitig für das Turnier fit geworden wäre. Das erste Gruppenspiel der deutschen Mannschaft steigt am 22. Juli gegen Brasilien.

Der HSV hofft nun, dass Vagnoman in Hamburg deutlich intensiver an seinem Comeback arbeiten kann und möglicherweise zum Saisonauftakt am 23. Juli (bei Schalke 04) zur Verfügung steht.

