Offiziell: Leitl wird neuer Trainer bei Hannover 96 Stand: 08.05.2022 15:16 Uhr Stefan Leitl wird Hannover 96 in der kommenden Saison als Trainer betreuen. Das gab der niedersächsische Fußball-Zweitligist am Sonntag bekannt. Der 44-Jährige, derzeit noch in Diensten von Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth, erhält einen Dreijahresvertrag.

"Stefan Leitl hat bei der SpVgg Greuther Fürth gezeigt, dass er eine Mannschaft und ein Spielsystem Schritt für Schritt entwickeln kann. Unter seiner Regie war in Fürth eine klare Handschrift erkennbar. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für Hannover 96 und unseren Weg gewinnen konnten", sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann. Mehrheitsgesellschafter Martin Kind wünscht sich eine "stabile, nachhaltige und mittelfristig erfolgreiche Entwicklung" bei den "Roten" und glaubt, dass Leitl "genau der richtige Trainer" dafür sei.

96 will neuen Anlauf für Ziel Aufstieg nehmen

Die Hannoveraner haben in dieser Saison zum dritten Mal nacheinander den Wiederaufstieg in die Bundesliga verpasst. Im Sommer will Kind mit einem für Zweitliga-Verhältnisse sehr üppigen Gesamtetat von rund 40 Millionen Euro einen neuen Versuch starten. Nach Leitl sollen nach Medieninformationen dafür auch neue Spieler wie Phil Neumann (Holstein Kiel), Fabian Kunze (Arminia Bielefeld) oder Max Besuschkow (Jahn Regensburg) kommen. "Die Verpflichtung von Stefan Leitl als Trainer ist ein zentraler Baustein in unseren Planungen", sagte Kind.

Leitl formte Fürth zum Zweitliga-Topteam

Der 44 Jahre alte Leitl, der in Hannover Christoph Dabrowski beerbt, freut sich auf die neue Aufgabe. "Wir wollen ein stabiles Fundament schaffen und gemeinsam erfolgreich etwas aufbauen", sagte er: "Ich freue mich sehr auf einen großen, traditionsreichen Club." Fürth hatte der Coach im Februar 2019 übernommen, die Mannschaft in zweieinhalb Jahren zu einem Topteam der Zweiten Liga geformt und im vergangenen Jahr in die Bundesliga geführt. Dort rangieren die "Kleeblätter" allerdings einen Spieltag vor Saisonende auf dem letzten Tabellenplatz und stehen als Absteiger fest.

Vor seiner Zeit bei den Franken war Leitl elf Jahre lang für den FC Ingolstadt 04 tätig - zunächst von 2007 bis 2013 als aktiver Spieler, anschließend als Nachwuchscoach und ab dem Sommer 2017 für ein Jahr als Cheftrainer der damaligen Zweitligamannschaft. Begleitet wird Leitl von seinem bisherigen Fürther Co-Trainer Andre Mijatovic. Der 42-Jährige assistierte ihm zuvor bereits in Ingolstadt.

Möglich wird dieser Wechsel durch eine Ausstiegsklausel in Leitls noch bis 2023 gültigem Vertrag mit den Fürthern. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge muss Hannover für seinen neuen Trainer eine Ablösesumme von 500.000 Euro zahlen. Unter Dabrowski holten die "Roten" zwar in 18 Zweitliga-Spielen 25 Punkte. Der auslaufende Vertrag des 43-Jährigen wird jedoch nicht verlängert.

