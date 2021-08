Oberligist VfL Oldenburg gegen Fortuna Düsseldorf chancenlos Stand: 08.08.2021 17:18 Uhr Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf war für die Freizeitkicker des VfL Oldenburg in der ersten Runde des DFB-Pokals ein paar Nummer zu groß. Der Oberligist kassierte eine deutliche 0:5 (0:3)-Niederlage.

13 Minuten konnte Thilo Pöpke sein Gehäuse am Sonntagnachmittag sauber halten, wobei der 22-Jährige einmal dafür auch die Hilfe des Pfostens benötigt hatte (8.). Dann überwand Rouwen Hennings den Oldenburger Keeper. Ein Eigentor von Carsten Abbes (23.) sowie Dawid Kownackis verwandelter Foulelfmeter (26.) sorgten dann dafür, dass die Träume des krassen Außenseiters von einer Sensation früh platzten.

Darüber könnte sich insgeheim der Pächter des VfL-Vereinsheims gefreut haben. Schließlich hatte Coach Lasse Otremba im Vorfeld der Partie via "Bild" angekündigt, die Gaststätte im Falle eines Sieges bei der anschließenden großen Sause abreißen zu wollen.

Oldenburg verhindert mit viel Herz höhere Pleite

Möglicherweise werden die Wände im Clubhaus am Sonntagabend zwar nicht fallen, aber wackeln. Denn auf die Leistung gegen die Fortuna konnten die VfL-Kicker in ihrem ersten Pflichtspiel seit dem vergangenen Oktober allemal stolz sein. Mit viel Herz warfen sich die Amateurfußballer in jeden Zweikampf und verhinderten so eine Niederlage in zweistelliger Höhe. Ganz auszuschalten war die Düsseldorfer Offensiv-Abteilung aber natürlich nicht. Erneut Hennings (61./Elfmeter) und Nicklas Shipnoski (70.) sorgten mit ihren Treffern für den Endstand.

