Norderstedt und Teutonia kämpfen um DFB-Pokal-Startplatz Stand: 25.05.2021 16:47 Uhr Die Regionalligisten Eintracht Norderstedt und Teutonia 05 ermitteln in einem Entscheidungsspiel den Hamburger Teilnehmer am kommenden DFB-Pokalwettbewerb. Das teilte der Hamburger Fußballverband (HFV) am Dienstag mit.

Hintergrund ist, dass der Norddeutsche Fußballverband (NFV) die abgelaufene Spielzeit in allen Regionalliga-Staffeln für nichtig erklärt hat. Damit kann der Teilnehmer auch nicht per Quotientenregelung ermittelt werden. Nach dem Verzicht von Altona 93 werden nun Eintracht Norderstedt und Teutonia 05 um den freien Startplatz der Hansestadt spielen. "Ein Datum im Juni und der Ort für dieses Spiel werden kurzfristig bekannt gegeben", hieß es in einer HFV-Mitteilung. Beide Teams befinden sich im Training, zudem liegt eine grundsätzliche Spielerlaubnis für die Herren-Regionalligisten vor.

Noch keine Klarheit bei den Frauen

Das ist bei den Frauen-Regionalligisten aktuell noch nicht der Fall. Hier liefen derzeit Gespräche hinsichtlich einer Trainings- und Spielerlaubnis mit dem HSV, FC St. Pauli, Walddörfer SV und TSC Wellingsbüttel sowie dem Sportamt, so der HFV. Bei den A-Junioren wurde St. Pauli als Teilnehmer gemeldet.

