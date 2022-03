Niedersachsen erlaubt volle Fußball-Stadien ab Sonnabend Stand: 17.03.2022 13:08 Uhr In Niedersachsens Fußballstadien dürfen ab Sonnabend die Ränge wieder voll werden. Auch andere Großveranstaltungen dürfen dann wieder ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl stattfinden. Es gilt die 2G-Regel.

Voraussetzung ist also, dass alle Zuschauer gegen Corona geimpft oder von einer Infektion genesen sind. Das geht aus dem Entwurf der neuen Corona-Verordnung hervor, den der Krisenstab des Landes am Donnerstag im Gesundheitsausschuss des Landtags vorgestellt hat.

Bei Veranstaltungen unter freiem Himmel müssen demnach künftig auch keine Mindestabstände oder Maskenpflichten mehr beachtet werden. Bei Events in geschlossenen Räumen müssen dagegen FFP2-Masken getragen werden, ab 2.000 Teilnehmern gelten drinnen zudem Abstandsvorgaben. Veranstaltungen mit maximal 2.000 Zuschauern sollen nach der 3G-Regel möglich sein - dort reicht also auch ein negativer Corona-Test aus.

Weiterhin Corona-bedingte Einschränkungen

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg empfängt am Sonntag (17.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) Bayer Leverkusen. Einzelne Fangruppierungen hatten bereits angekündigt, nicht ins Stadion zu kommen, wenn in der Arena weiterhin Corona-bedingte Einschränkungen gelten. Das ist mit der 2G-Regel der Fall.

Eigentlich sollten nach einem Bund-Länder-Beschluss ab 20. März - also ab Sonntag - bundesweit viele Corona-Schutzmaßnahmen entfallen, obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland so hoch ist wie noch nie in der Pandemie. Der Entwurf der Bundesregierung für die künftigen Regeln stieß in Niedersachsen auf Kritik. Das Land will anhand einer Corona-Übergangsverordnung an einigen aktuell geltenden Maßnahmen festhalten.

