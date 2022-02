Nächster Sieg für Hannover 96 - Holstein Kiel kalt erwischt Stand: 25.02.2022 20:50 Uhr Nach dem beeindruckenden 3:0-Sieg beim FC St. Pauli hat Hannover 96 im nächsten Nordduell nachgelegt. Am Freitag feierten die Niedersachsen einen 2:0 (0:0)-Heimerfolg gegen Holstein Kiel. Es war eine ausgeglichene Partie auf schwerem Geläuf, in der 96 im Gegensatz zu Kiel seine Chancen nutzte.

von Matthias Heidrich

"Ich glaube, wir waren 60 Minuten lang die bessere Mannschaft und haben eine ordentliche Leistung gebracht", sagte Holstein-Trainer Marcel Rapp, brachte das Dilemma seiner Mannschaft danach aber unfreiwillig komisch auf den Punkt: "Eine alte Fußball-Weisheit sagt: Wenn man das Tor nicht trifft, kann man auch keine Tore schießen."

"Imagine" von John Lennon und eine Gedenkminute für die Ukraine

Vor dem Anpfiff war der Fußball angesichts des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine aber zunächst Nebensache. Nachdem beide Mannschaften zu John Lennons Friedens-Hymne "Imagine" eingelaufen waren, setzten sie mit einer Gedenkminute am Mittelkreis ein Zeichen der Anteilnahme gegenüber der Ukraine.

"Wir verurteilen den Angriff auf die Ukraine - und damit auf das Leben und die Heimat unschuldiger Menschen", hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) vor dem Spieltag mitgeteilt und den Bundesliga-Clubs die Gedenkminute empfohlen.

Dann rollte vor 9.200 Zuschauern der Ball und die 22 Akteure auf dem Platz hatten mächtig zu kämpfen mit den äußeren Bedingungen. Schon vor dem Anpfiff hatte es in Hannover wie aus Kübeln gegossen, dementsprechend aufgeweicht war der Rasen. Auf den Außenbahnen stand das Wasser noch, so dass ein normales Kombinationsspiel kaum möglich war.

24.Spieltag, 25.02.2022 18:30 Uhr Hannover 96 2 Holstein Kiel 0 Tore: 1 :0 Kerk (65.) 2 :0 Hult (72.)

Hannover 96: Zieler - Dehm, Mar. Franke, Börner - Stolze (61. Maina), Kaiser (77. Ondoua), Diemers, Hult (77. Muroya), Kerk (85. Krajnc) - Teuchert (61. Hinterseer), Beier

Holstein Kiel: Dähne - Neumann, Thesker, Komenda (67. S. Lorenz) - Sander (77. A. Arslan), Korb, Mühling, Porath (59. Holtby), Reese (77. Mees) - Wriedt (59. Arp), Pichler

Zuschauer: 9200



Umso höher war die Leistung von Kiels Fabian Reese in Hälfte eins zu bewerten. Der schnelle Außenstürmer tat das einzig Richtige und versuchte es ein ums andere Mal auf eigene Faust. Er war Holsteins Aktivposten Nummer eins, verpasste aber zweimal die mögliche Führung (1., 17.).

Neumann avanciert erst zum "Super-Storch" ...

96 kämpfte auch mit den Gegebenheiten, aber vor allem mit sich selbst. Es lief wenig zusammen und trotzdem hätte in der 35. Minute das 1:0 für die Gastgeber fallen müssen. Zunächst scheiterte Sebastian Stolze an Kiels Keeper Thomas Dähne, ehe sich Phil Neumann zum "Super-Storch" aufschwang und die Versuche von Sebastian Kerk sowie Maximilian Beier vor der Torlinie klärte.

... und dann zum Pechvogel

Auf der anderen Seite hätte Kiels Julian Korb den Ball über die Linie bringen müssen. Doch die Direktabnahme des Ex-Hannoveraners aus kurzer Distanz flog weit über die Querlatte (46.). Cedric Teuchert verpasste in der 51. Minute die 96-Führung, das übernahm dann Kerk eine Viertelstunde später. Ausgerechnet "Retter" Neumann mutierte zum Pechvogel, legte Kerk den Ball erst unglücklich vor, um danach den Schuss des 96ers unhaltbar für Dähne abzufälschen.

Hult mit der Hacke für Hannover

Kiel reagierte wütend, hatte Möglichkeiten zum Ausgleich und wurde kurz darauf noch einmal kalt erwischt: Mark Diemers zog ab und Niklas Hult lenkte den Ball fast von der Grundlinie aus geistesgegenwärtig mit der Hacke ins Tor. Kein Abseits, da Alexander Mühling weit ab vom Geschehen noch tiefer als Hult gestanden hatte.

Gelungene Generalprobe vor dem Pokal gegen Leipzig

Für eine Antwort fehlte den Kielern offensichtlich die Kraft. 96 spielte seinen achten Saisonsieg souverän nach Hause und geht nun mit viel Rückenwind in das DFB-Pokal-Viertelfinale am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) gegen Bundesligist RB Leipzig. Für die "Störche" war es die zweite Niederlage in Folge, ihr Blick muss in der Tabelle eher nach unten denn nach oben gehen.

