Stand: 05.06.2019 09:15 Uhr

Nach HSV-Abschied: Lasogga wechselt in die Wüste

Pierre-Michel Lasogga zieht es in die Wüste. Der bullige Stürmer, der nach der abgelaufenen Zweitliga-Saison beim Hamburger SV keinen neuen Vertrag mehr erhalten hatte, wechselt zum Al-Arabi Sports Club nach Katar. Das gab der Verein aus der Hauptstadt Doha via Twitter bekannt. Der 27-Jährige unterschrieb im Emirat einen Dreijahresvertrag. Zuletzt war spekuliert worden, Lasogga könne nach England zurückkehren, wo er 2017/2018 für ein Jahr vom HSV an Leeds United ausgeliehen war.

Sportlich ein Abstieg, finanziell nicht

Die sportliche Herausforderung war sicherlich nicht der Grund für den Wechsel zum siebenfachen Meister, der in der abgelaufenen Saison nur Sechster wurde. In das heimische Grand-Amad-Stadion passen gerade mal 13.000 Zuschauer. Interessanter dürfte der finanzielle Aspekt sein. Nach seinem üppigen HSV-Vertrag (3,4 Millionen Euro pro Jahr) wird Lasogga bei den Kataris, die angeblich schon seit Winter mit dem Angreifer in Kontakt stehen, ein ähnlich lukratives Angebot erhalten haben.

39 Tore für den HSV

Der gebürtige Gladbecker war im September 2013 zunächst auf Leihbasis zum Hamburger SV gekommen und rettete den Club im Mai 2014 durch seinen Treffer im Relegationsspiel in Fürth (1:1) vor dem Bundesliga-Abstieg. Anschließend wurde der Stürmer für 8,5 Millionen Euro fest verpflichtet und erhielt bei den Hanseaten einen Fünfjahresvertrag. In 96 Erstligaspielen erzielte Lasogga 26 Tore. In der abgelaufenen Zweitligasaison traf der 27-Jährige in 27 Partien 13 Mal und war damit bester HSV-Torschütze.

Weitere Informationen 10 Bilder Die zehn teuersten Transfers des HSV Der HSV hat in seiner Bundesliga-Historie teils schwindelerregende Ablösesummen für allenfalls durchschnittliche Fußballer bezahlt. Manchmal lagen die Hamburger aber auch richtig. Bildergalerie Zu- und Abgänge der Zweitliga-Nordclubs Alle Zu- und Abgänge der fünf norddeutschen Fußball-Zweitligisten Hannover 96, Hamburger SV, Holstein Kiel, FC St. Pauli und VfL Osnabrück zur Saison 2019/2020 im Überblick mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 05.06.2019 | 09:25 Uhr