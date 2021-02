Muskelbündelriss: HSV wochenlang ohne Abwehrchef Leistner Stand: 02.02.2021 14:28 Uhr Rückschlag für den HSV: Der Zweitliga-Spitzenreiter muss mehrere Wochen ohne seinen Abwehrchef Toni Leistner auskommen.

Wie der Club am Dienstag mitteilte, hat sich der 30-Jährige am vergangenen Sonnabend beim 3:1-Sieg der Hamburger im Heimspiel gegen den SC Paderborn einen Muskelbündelriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen. Das ergab eine genauere Untersuchung im UKE. Leistner hatte gegen Paderborn schon nach 16 Minuten das Feld verlassen müssen.

Der Innenverteidiger war im vergangenen Sommer von den Queen Park Rangers zum HSV gewechselt und kam in dieser Saison bislang in 15 Pflichtspielen (1 Tor) zum Einsatz. Beim Hamburger SV hatte Leistner neben guten Leistungen auf dem Platz auch durch seinen Tribünensturm beim Pokalspiel in Dresden für Aufsehen gesorgt.

VIDEO: HSV: Toni Leistner und die Lehren aus der Vergangenheit (13 Min)

Wer ersetzt Leistner gegen Aue?

Für die anstehende Auswärtspartie am Freitag (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) bei Erzgebirge Aue wird HSV-Coach Daniel Thioune nun seine Abwehr umbauen müssen. Gegen Paderborn hatte Moritz Heyer Leistners Position in die Abwehrzentrale übernommen. Weitere Ersatzkandidaten für den Routinier wären Gideon Jung und Jonas David.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 02.02.2021 | 15:25 Uhr