Mehr Zuschauer in Mecklenburg-Vorpommern erlaubt Stand: 08.02.2022 16:57 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern sind wieder mehr Zuschauer beim Profi-Sport erlaubt. Das beschloss die Landesregierung am Dienstag. Fußball-Zweitligist Hansa Rostock könnte bereits am Freitagabend gegen Werder Bremen vor 10.000 Fans spielen.

Die für Sport zuständige Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hatte bereits in der vergangenen Woche angekündigt, dass Mecklenburg-Vorpommern die zwischen den Bundesländern vereinbarte Zuschauerregelung im Profibereich umsetzen wolle.

Neben dem FC Hansa Rostock, der am Freitag (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) den SV Werder empfängt, profitieren die Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC Schwerin, die Zweitliga-Handballer von Empor Rostock und Basketball-Zweitligist Rostock Seawolves von den neuen Regeln.

Die Zuschauerregeln in Mecklenburg-Vorpommern im Überblick: Stufe "grün": 3G-Pflicht, 100 Prozent Auslastung in der Halle und im Freien.

3G-Pflicht, 100 Prozent Auslastung in der Halle und im Freien. Stufe "gelb": 2G-Pflicht, 50 Prozent Auslastung; in Hallen maximal 3.000 Zuschauer, im Freien maximal 15.000 Zuschauer

2G-Pflicht, 50 Prozent Auslastung; in Hallen maximal 3.000 Zuschauer, im Freien maximal 15.000 Zuschauer Stufe "orange" und "rot": 2G-Plus-Pflicht, 30 Prozent Auslastung; innen maximal 1.500 Zuschauer, im Freien maximal 10.000 Zuschauer

In den verschiedenen Warnstufen gelten verschiedene Obergrenzen. Bei orange und rot etwa sind maximal 10.000 Zuschauer draußen erlaubt und 1.500 Besucher in der Halle. Im Innenbereich unterschreitet Mecklenburg-Vorpommern damit den von den Regierungen der Bundesländer in der Vorwoche beschlossenen Höchstwert von 4.000 Zuschauern. Es gilt die 2G-Plus-Regel.

Auch in Schleswig-Holstein mehr Fans in Stadien und Hallen

Auch in Schleswig-Holstein sind im Stadion wie in der Halle künftig wieder Tausende Besucher erlaubt. Das betrifft auch die beiden Handball-Bundesligisten THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt sowie Fußball-Zweitligist Holstein Kiel. Die neue Corona-Landesverordnung gilt ab Mittwoch und bis zum 2. März.

Drinnen sind künftig unter 2G-Bedingungen bei einer Auslastung von maximal 30 Prozent bis zu 4.000 Besucher erlaubt. Im Stadion dürfen bei halber Auslastung bis zu 10.000 Zuschauer dabei sein. Voraussetzung ist in der Halle, dass die Gäste feste Sitzplätze haben, die sie höchstens kurzzeitig verlassen. Draußen müssen Besucher feste Sitz- oder Stehplätze haben, die sie nur kurzzeitig verlassen. Die Zuschauer müssen gleichmäßig auf den Tribünen verteilt sein.

