Stand: 06.07.2020 16:23 Uhr

Lübeck will Chemnitz-Torjäger Hosiner holen

19 Tore in 28 Partien - dazu sechs Vorlagen: Die Saisonbilanz von Philipp Hosiner ist fraglos eindrucksvoll. Am vergangenen Sonnabend besiegte der frühere österreichische Fußball-Nationalspieler den FC Hansa Rostock beim 4:2-Erfolg des Chemnitzer FC mit drei Treffern beinahe im Alleingang. Den Abstieg der "Himmelblauen" konnte der 31-Jährige allerdings mit seinem Dreierpack nicht verhindern. Wie es nun an der Gellertstraße weitergeht, ist ungewiss. Der CFC möchte Hosiner gerne halten. Doch es gibt auch andere Interessenten für den aus Eisenstadt stammenden Stürmer. Beispielsweise den VfB Lübeck.

"Ich werde um ihn kämpfen. Er weiß auch mit 31 Jahren noch immer, wo das Tor steht", wird Rolf Martin Landerl, Coach des Drittliga-Aufsteigers, auf der Website des österreichischen Transferinsiders Peter Linden zitiert.

Sechs externe Zugänge bereits fix

Videos VfB Lübeck rüstet sich für die Dritte Liga Sportclub Der VfB Lübeck macht sich bereit für die Dritte Liga - und nimmt die "Außenseiterrolle" an. Im Stadion muss eine Rasenheizung her, und auch in der Mannschaft stehen Veränderungen an. Video (03:26 min)

Hosiner könnte zum Nulltarif an die Lohmühle wechseln, da er in seinem bis 2021 datierten Vertrag beim CFC eine Klausel hat, die besagt, dass er die Sachsen im Abstiegsfall ablösefrei verlassen darf. Die Schleswig-Holsteiner würden in dem früheren Angreifer des 1. FC Köln und von Union Berlin einen hochwertigen Ersatz für ihren zum Erzrivalen Holstein Kiel abgewanderten Offensivmann Ahmet Arslan verpflichten.

Bisher stehen Mirko Boland (Adelaide), Dren Feka (SV Drochtersen/Assel), Michael Luyambula (Birmingham), Elsamed Ramaj (Hansa Rostock), Osarenren Okungbowa (Floridsdorf), Thorben Deters (Lüneburg) sowie Eigengewächs Jamie Shalom (U19) als Zugänge für die neue Serie fest.

Weitere Informationen Arslan vom VfB Lübeck zu Holstein Kiel Top-Scorer Ahmet Arslan verlässt den Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck. Der 26-Jährige geht künftig beim Landesrivalen und Zweitligisten Holstein Kiel auf Torejagd. mehr Kapitän Halke muss VfB Lübeck verlassen Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck und sein Kapitän Daniel Halke gehen getrennte Wege. Der auslaufende Vertrag des 33 Jahre alten Abwehrspielers wird nicht verlängert. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 06.07.2020 | 19:30 Uhr