Labbadia neuer Trainer beim VfL Wolfsburg

Nur wenige Stunden nach dem Rücktritt von Martin Schmidt hat Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg einen neuen Trainer verpflichtet. Bruno Labbadia übernimmt die Niedersachsen und leitet zurzeit erstmals das Training. Der 52-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. "Ich fühle mich gut und ausgeruht und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meiner neuen Mannschaft", so Labbadia. Schmidt hatte am Montagabend überraschend seinen Rücktritt erklärt. "Bruno Labbadia ist ein sehr erfahrener Trainer, der seine Qualitäten in der Bundesliga schon mehrfach unter Beweis gestellt hat", lobte VfL-Sportchef Olaf Rebbe den neuen Coach.

Seit Abschied vom HSV ohne Job

Labbadia hat vor allem eine Menge Erfahrung im Abstiegskampf. Mit dem VfB Stuttgart vermied er 2011 den Bundesliga-Abstieg. Sein "Meisterstück" lieferte er jedoch vor drei Jahren beim Hamburger SV ab: In extrem prekärer Lage übernahm er die Mannschaft sechs Partien vor dem Saisonende und schaffte in der dramatischen Relegation gegen den Karlsruher SC den Klassenerhalt. Nach Platz zehn im folgenden Jahr wurde er beim HSV in der vergangenen Saison schon nach fünf Partien am 25. September 2016 beurlaubt und war seitdem ohne Job. Wenig später befand er sich in Verhandlungen mit dem VfL Wolfsburg, der damals aber Valérien Ismaël eine Chance gab.

Für Labbadia steht schon am Freitag eine echte Bewährungsprobe an. Dann gastiert Wolfsburg beim Tabellen-16. Mainz 05. Die Rheinhessen können mit einem Sieg die "Wölfe" überholen.

Sportchef Rebbe steht in der Kritik

Dass Labbadia mit dem VfL Erfolg hat, ist auch für die Zukunft von Rebbe entscheidend. Der Sportchef selbst steht in der Kritik, ihm werden Fehler bei der Zusammenstellung des Kaders und falsche Entscheidungen bei der Trainerauswahl vorgeworfen. Labbadia ist nach Andries Jonker und Schmidt bereits der dritte Trainer in Wolfsburg innerhalb eines Jahres.

