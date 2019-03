Stand: 17.03.2019 19:40 Uhr

Kühne will mehr HSV-Anteile und rechnet mit Relegation

HSV-Gönner Klaus-Michael Kühne glaubt nicht mehr an einen direkten Aufstieg des Hamburger SV in die Fußball-Bundesliga und hat klare Vorstellungen von der Zukunft. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass - wenn nicht noch ein Wunder geschieht -, einer der beiden ersten Plätze erreicht wird", sagte der Logistik-Unternehmer am Sonntag bei NDR 90,3. Die 2:3-Pleite am Sonnabend gegen Darmstadt habe ihn erschreckt: "Nach dem Spiel bin ich erst einmal unter Schock und sprachlos. St. Pauli war ein Aufflackern (4:0 im Derby, d.Red.). Umso herber war dieser Rückschlag. Schlimmer geht’s nimmer", monierte der 81-Jährige, der aber weiter auf die sofortige Rückkehr in die Bundesliga hofft: "Ich glaube an den dritten Platz. Der HSV ist Spezialist in Relegationsspielen. Ich hoffe, dass sie sich da durchsetzen."

Kühne: "Ich lasse alles offen" NDR 90,3 - Sportplatz - 17.03.2019 18:14 Uhr Autor/in: Britta Kehrhahn Er lasse "alles offen", sagte Investor Klaus-Michael Kühne zu seinem weiteren finanziellen Engagement beim HSV im Gespräch mit HSV-Chef Bernd Hoffmann und NDR 90,3-Moderatorin Britta Kehrhahn.







"Hoffe, dass man über 24,9-Klausel hinwegkommt"

Kühne wäre bereit, den HSV im Aufstiegsfall zu unterstützen und eine bessere Mannschaft zu ermöglichen, knüpft aber sein Engagement an Bedingungen. So erhofft sich der Milliardär in Kürze eine Aufweichung der 24,9-Prozent-Regel. Sie verbietet es den Hanseaten derzeit, weitere Anteile an der HSV Fußball AG zu veräußern. "Ich habe dazugesagt, es muss frisches Kapital eingesetzt werden. Dem steht die 24,9-Klausel entgegen. Ich hoffe, dass man darüber hinwegkommt und neue Wege beschreiten wird. Das scheint mir so zu sein, ist aber auch noch nichts Endgültiges", so der Unternehmer, der betonte: "Es wäre mir aber lieber, es würden weitere Investoren mitmachen, damit nicht immer alles auf meinen Schultern getragen werden muss. Vor allem in einer Gruppe von Unterstützern würde ich mitmachen. Und wenn ich alleine übrig bleibe, dann muss ich mir das sorgfältig überlegen. Ich lasse alles offen."

Hoffmann: "Nehmen Votum in der Mitgliedschaft sehr ernst"

Der HSV wollte Kühne, der aktuell knapp über 20 Prozent Anteile hält, bereits im vergangenen Sommer weitere Anteile an der AG verkaufen. Dieser Option steht allerdings das Mitgliedervotum aus dem Januar im Weg, das einen Verkauf von Anteilen über die Grenze von 24,9 Prozent hinaus ohne Zustimmung der Basis untersagt. "Wir nehmen das Votum in der Mitgliedschaft sehr ernst. Insoweit ist eine Begrenzung auf 24,9 Prozent da. Auf der anderen Seite nehmen wir die Bereitschaft von Herrn Kühne gerne auf, über veränderte Modelle zu sprechen. Aber klar ist, dass die auch der Zustimmung der Mitgliedschaft unterliegen", sagte der HSV-Vorstandsvorsitzende Bernd Hoffmann am Sonntag bei NDR 90,3 und gab sich verhalten. Anscheinend wird im Hintergrund an einer Lösung gearbeitet.

Anderer Stadionname nicht ausgeschlossen

Bei der Lizenzierung der kommenden Saison habe er sich "in keiner Weise engagiert", sagte Kühne: "Wenn man es so schafft, ist es mir umso lieber." Die entsprechenden Unterlagen hatte der Hamburger SV am Freitag bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) abgegeben. "Wichtig ist, dass wir für die aktuellen Herausforderungen, zum Beispiel Lizenzierung der nächsten Saison, nicht auf Herrn Kühne angewiesen waren - das auch nicht unterstellt haben in unseren Planungen. Aber wir nehmen natürlich auch mit, seine Bereitschaft über jede Art von Kooperation in der Zukunft zu sprechen", unterstrich Hoffmann.

Auch die Einigung mit Kühne über das zukünftige Sponsoring des Stadionnamens steht weiter aus. Auf die Frage, ob die Arena ab August möglicherweise nicht mehr Volksparkstadion heißt, antwortete der HSV-Boss: "Das will ich nicht völlig ausschließen, da sind wir noch nicht am Ende der Gespräche mit Herrn Kühne. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Einigung bekommen und sich die Frage im Sommer nicht neu stellt."

HSV-Chef Hoffmann und Investor Kühne im Gespräch NDR 90,3 - Sportplatz - 17.03.2019 18:05 Uhr Autor/in: Britta Kehrhahn HSV-Vorstandschef Bernd Hoffmann sprach im Studio mit NDR 90,3-Moderatorin Britta Kehrhahn. Telefonisch zugeschaltet war Mäzen und Investor Klaus-Michael Kühne. Hören Sie hier das komplette Gespräch.







