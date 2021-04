Kreuzbandriss - HSV monatelang ohne Verteidiger Ambrosius Stand: 28.04.2021 10:13 Uhr Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss mehrere Monate auf seinen Innenverteidiger Stefan Ambrosius verzichten. Der 22-Jährige zog sich einen Riss des vorderen Kreuzbands im rechten Knie zu.

Das teilte der HSV am Mittwochmorgen mit. Ambrosius hatte sich am Vortag im Training verletzt. Abends erhielt der U21-Nationalspieler nach einer MRT-Untersuchung im Universitätsklinikum Eppendorf dann die niederschmetternde Diagnose. Der gebürtige Hamburger hatte im Dezember 2018 dieselbe Verletzung erlitten. Seinerzeit kam er ausschließlich in der U21 der Hanseaten zum Einsatz.

Seit dieser Saison ist Ambrosius Stammkraft im Profi-Team. Er stand 26 Mal in der Startelf des Tabellendritten.

Abrosius verpasst K.o-Runde der U21-EM

Doppelt bitter für den 22-Jährigen: Er fehlt dem HSV nun nicht nur im Endspurt um den Bundesliga-Aufstieg, sondern verpasst auch die K.-o-Runde der U21-Europameisterschaft. DFB-Coach Stefan Kuntz hatte den Verteidiger dafür fest eingeplant. Nun muss er umdisponieren. Wie auch HSV-Trainer Daniel Thioune für die verbleibenden vier Ligaspiele sowie mögliche Relegationspartien.

Am Donnerstagabend gegen den Karlsruher SC (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) könnte Rick van Drongelen für Ambrosius in die Startelf rutschen. Für den Niederländer wäre es das Saison-Debüt in der Anfangsformation. Der 22-Jährige war monatelang mit derselben Verletzung ausgefallen, die nun Ambrosius erlitten hat.

