Kind: Leitl auch kommende Saison Trainer bei Hannover 96 Stand: 25.04.2023 11:07 Uhr Stefan Leitl soll trotz des sportlichen Einbruchs in den vergangenen Monaten Trainer von Hannover 96 bleiben. "Wir gehen mit Stefan Leitl in die kommende Saison", bestätigte Mehrheitsgesellschafter Martin Kind der "Neuen Presse".

Nach der 0:3-Heimniederlage gegen Heidenheim vor einer Woche hatte der 45-Jährige noch auf der Kippe gestanden. "Wir werden das jetzt von Spiel zu Spiel bewerten", hatte Kind in der "Bild" erklärt und zuvor auch freimütig zugegeben, dass er Leitl "in einer emotionalen Reaktion" wohl vor die Tür gesetzt hätte, wenn die Entscheidung über das Schicksal des Coaches unmittelbar nach dem Duell mit dem Aufstiegsanwärter am vorvergangenen Freitag gefällt worden wäre.

"Ich habe immer geäußert, dass wir durch die Krise so durchkommen wollen, ohne dass die üblichen Mechanismen des Sports greifen." 96-Sportchef Marcus Mann

Erst nach zwei intensiven Gesprächen mit Sportdirektor Marcus Mann, der bei der Trainerpersonalie formell in der Verantwortung steht, verwarf der mächtige Mehrheitsgesellschafter der Profiabteilung den Gedanken wieder. Es folgte das 3:1 in Bielefeld und Kind sprach nun sowohl Leitl als auch Mann das Vertrauen aus: "Das ist und bleibt unser Duo. Das steht definitiv fest."

"Leitl identifiziert sich mit 96"

Leitl war vor dieser Saison von der SpVgg Greuther Fürth nach Hannover gekommen. "Er identifiziert sich mit 96" und habe "in der Vergangenheit schon erfolgreich gearbeitet", sagte Kind über den Trainer, der Fürth 2021 überraschend zum Bundesliga-Aufstieg geführt hatte.

Die Niedersachsen, die nach der Hinrunde als Tabellenfünfter ebenfalls in Richtung Bundesliga schielen durften, holten in der Rückrunde bislang nur neun von 36 möglichen Punkten. Das 3:1 in Bielefeld war erst der zweite Sieg. "Leitl hat die schwierige Zeit stabil durchgestanden, ohne die Kontrolle zu verlieren. Ich bin sicher, er wird daraus lernen", sagte Kind.

