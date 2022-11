Keine Blumensträuße, aber massig Punkte: Kovac und die Wolfsburg-Wende Stand: 14.11.2022 13:37 Uhr Fünf Siege, drei Unentschieden: Der VfL Wolfsburg hat sich mit einem richtigen Lauf in die WM-Pause verabschiedet. Seitdem sich das Team zusammengerauft hat, sind nur die Bayern und Leipzig besser als die "Wölfe". Trainer Niko Kovac erzählt, wie er die Wende geschafft hat.

von Florian Neuhauss

"Den Start haben wir verpatzt, aber wir haben letztendlich irgendwie aufgeholt, was wir am Anfang liegengelassen haben", sagte Trainer Niko Kovac dem NDR. "Und dann fühlt man sich erleichtert, man fühlt sich gut, man fühlt sich bestätigt in dem, was man gemacht hat."

"Wenn sie jeden höflichst drum bitten mit einem Blumenstrauß, dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger." Niko Kovac zu seinem Umgang mit den VfL-Profis

Aber was hat der Coach gemacht, um die Wende herbeizuführen? Es ist noch keine zwei Monate her, da war der VfL nach dem 0:2 bei Union Berlin auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Und die Medien spekulierten bereits über ein schnelles Ende des 51-Jährigen in Wolfsburg. Kovac war in der Pflicht - und lieferte.

Aussprache der Spieler, Umdenken des Trainers

Zunächst einmal fand nach der Partie in Berlin-Köpenick eine große Aussprache der Spieler statt. Aber auch ihr Coach hinterfragte sich - und kam zu dem Schluss: "Man hat zwar eine Idee, wie man vorgehen möchte. Aber wenn man sieht, dass die Spieler das nicht umsetzen können, dann muss man als Trainer versuchen, etwas zu verändern, um den Erfolg herzubekommen."

Defensive stabilisiert, Offensive angekurbelt

Nach dem schlechtesten Saisonstart der Wolfsburger Bundesliga-Geschichte - nach sieben Spielen fünf Punkte und 5:12 Tore - legte Kovac seinen Fokus zunächst auf die Defensive. Immer wieder ließ der Fußball-Lehrer das Verhalten im und am Sechzehner trainieren. So wurden Abläufe automatisiert. Nach zuvor 1,7 Gegentoren pro Spiel sind es seit Mitte September nur noch 1,0. In den jüngsten vier Partien musste Torhüter Koen Casteels überhaupt nur einmal hinter sich greifen.

Aus der geordneten Defensive klappte auch das Spiel nach vorn besser: Aus 0,7 eigenen Treffern sind satte 2,4 pro Spiel geworden. Mittlerweile laufen die "Wölfe" in jedem Spiel mehr als ihre Gegner. Aber nicht nur das, auch bei den Sprints und der Intensität sind sie top. "Da mussten wir erst zusehen, dass jeder einzelne versteht, sowohl vorne als auch hinten: Wir gehören als Einheit zusammen", betonte Kovac.

Kovac zu Kruse: "Ergebnisse geben uns Recht"

Und spätestens an dieser Stelle kommt man bei der Ausbootung von Max Kruse an, bei dem Kovac Einsatz und Intensität vermisst hatte. Den Freigeist im Mittelfeld, der in der vergangenen Saison trotz Fitness-Defiziten noch als Held des Klassenerhalts gefeiert worden war, sortierte der Trainer kurz vor dem Union-Spiel aus.

Reden möchte der Trainer über sein Enfant terrible aber nicht mehr. Nur so viel: "Die Ergebnisse geben uns Recht. Die Mannschaft spielt sehr gut. Und von daher wollen wir es bei diesem Thema auch endlich belassen."

Wolfsburg überzeugt als Mannschaft

Der Star war Geschichte, und seitdem lebt das Team - oder deswegen? Mit vier Treffern ist Lukas Nmecha aktuell der beste VfL-Angreifer. Dass der Nationalspieler ausfällt, war den Niedersachsen beim jüngsten 2:1-Erfolg bei der TSG Hoffenheim nicht anzumerken. Überhaupt überzeugt die Mannschaft vor allem durch ihre Geschlossenheit.

"Jetzt sind wir viel flexibler, mobiler und präsenter in der Box. Wir kriegen sehr viel mehr Chancen." Wolfsburg-Coach Niko Kovac

Elf verschiedene Torschützen gab es bereits. Maximilian Arnold, der zugleich der beste Scorer ist, Ridle Baku und Yannick Gerhardt sorgen mit ihrer Torgefahr aus dem Mittelfeld dafür, dass der VfL sehr viel schwerer auszurechnen ist.

Kovac polarisiert, findet aber die richtigen Worte

Kovac ist Trainer, aber nicht Freund seiner Mannschaft. Ganz im Gegenteil: Als es nicht lief, stellte er das Team immer wieder öffentlich ins Abseits. Und doch kam er mit seiner Art an, überzeugte die Spieler in der täglichen Arbeit von seinem Weg.

"Wir sind in einer Leistungsgesellschaft, und da geht es darum, dass wir leisten müssen", unterstrich Kovac. "Wenn sie jeden höflichst drum bitten mit einem Blumenstrauß, dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Man muss ab und zu auch die richtigen Worte finden. Und ich glaube, das haben wir geschafft."

Europapokal im Blick

Nun ist also WM-Pause. Das bedeutet für den VfL Wolfsburg und seine Fußballer - gut zwei Wochen ohne Training. Und gut zwei Monate bis zum nächsten Pflichtspiel: Am 21. Januar empfangen die "Wölfe" den Tabellenzweiten SC Freiburg. Der Blick auf die Tabelle lässt sich in der Wartezeit durchaus ertragen. Das Saisonziel Europapokal haben die Niedersachsen im Blick. Zwei Punkte beträgt der Rückstand auf Rang sechs nur.

Doch Kovac hat nicht vergessen, wo er und das Team herkommen. Gerade die Kritik an ihm und die Diskussionen über sein Ende in Wolfsburg sind nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. "Es berührt einen schon", gab der 51-Jährige zu. Fußball sei sehr komplex und es habe viel verändert werden müssen. Aber der Ex-Profi, der sich mit einem Lächeln in die WM-Pause verabschieden konnte, weiß auch: "Das ist das Geschäft. Jeder muss seinen Job machen, jeder muss seine Zeitung verkaufen. Das ist okay."

