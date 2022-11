VfL Wolfsburg setzt Erfolgsserie fort - 2:1 bei der TSG Hoffenheim

Stand: 12.11.2022 18:14 Uhr

Die Erfolgsserie des VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga geht weiter. Die Niedersachsen gewannen am Sonnabend 2:1 (1:1) bei der TSG Hoffenheim und feierten damit den vierten Sieg in Serie.