WM-Traum geplatzt: Wolfsburgs Nmecha fällt mit Knieverletzung aus Stand: 09.11.2022 14:47 Uhr Für Lukas Nmecha vom VfL Wolfsburg ist der Traum von der Fußball-WM in Katar geplatzt. Der Stürmer des VfL Wolfsburg muss wegen einer Knieverletzung passen.

Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, fällt 23-Jährige fällt wegen eines Teilabrisses der Patellasehne im rechten Knie in den kommenden Wochen aus. Eine Operation sei aber nicht erforderlich, hieß es. Damit kommt Nmecha nicht mehr für den WM-Kader infrage, den Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag (12 Uhr) präsentieren wird.

Die Verletzung zog sich der Angreifer beim 2:0 gegen Borussia Dortmund am Dienstagabend zu. Nmecha wurde zunächst in der 75. Minute eingewechselt, traf dann in der Nachspielzeit zum 2:0 und humpelte anschließend vom Platz. Trainer Niko Kovac hatte zunächst erklärt, dass es sich um "nichts Ernstes" handele.

Schmadtke: "Wünschen ihm einen schnellen Heilungsverlauf"

"Es ist schade, dass Lukas das letzte Pflichtspiel in diesem Jahr verpasst und auch nicht bei der Weltmeisterschaft in Katar dabei sein kann. Wir wünschen ihm einen schnellen und reibungslosen Heilungsverlauf", sagte Wölfe-Geschäftsführer Jörg Schmadtke. Der Werksklub tritt im letzten Bundesliga-Spiel vor der WM am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) bei der TSG Hoffenheim an.

