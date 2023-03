Kapitän Markus Kolke verlängert bis 2026 bei Hansa Rostock Stand: 28.03.2023 18:47 Uhr Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock kann langfristig mit seinem Kapitän und Keeper Markus Kolke planen. Der 32-Jährige verlängerte seinen Vertrag bei den Mecklenburgern bis 2026.

Das neue Arbeitspapier habe ligaunabhängig Gültigkeit, teilte Hansa am Dienstagabend mit. Kolke ist auch in dieser Saison einer der beständigsten Rostocker und beim früheren Bundesligisten eine Identifikationsfigur. "Er ist ein Typ, den wir gerade in schwierigen Phasen brauchen. Er ist extrem ehrgeizig, geht immer voran und übernimmt sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine Verantwortung. Seine Entscheidung, sich weiterhin in den Dienst der Kogge zu stellen und das ligaunabhängig, ist zu diesem Zeitpunkt der Saison ein klares Statement für den FC Hansa Rostock", sagte Sportvorstand Martin Pieckenhagen.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Kolke seit Wechsel aus Wiesbaden Hansa-Leistungsträger

Kolke, der wegen seiner teilweise unglaublichen Reflexe den Spitznamen "Krake" trägt, war 2019 vom SV Wehen Wiesbaden an die Ostsee gewechselt. Seitdem hat der aus dem hessischen Erlenbach stammende Schlussmann 76 Drittliga-Partien sowie 59 Zweitliga-Begegnungen für die Norddeutschen bestritten. Seit 2020 ist er Kapitän der Hanseaten.

"Habe mit dem Verein viel erlebt"

"Jeder weiß, wie wohl meine Familie und ich mich in Rostock fühlen und wie sehr ich mich mit dem FC Hansa Rostock identifiziere. Ich habe bei und mit diesem Verein in den vergangenen vier Jahren enorm viel erlebt", sagte der 32-Jährige und sprach damit auf die Zeit während der Corona-Pandemie, den Aufstieg 2021 sowie den Zweitliga-Klassenerhalt in der vergangenen Serie an.

"Das alles sind Dinge, die zusammenschweißen und weshalb ich mich diesem Verein verbunden fühle und langfristig und ligaübergreifend Verantwortung übernehmen will", schloss der Torwart.

VIDEO: Hansa-Keeper Kolke: Lebenslanges Stadionverbot für Chaoten? (10 Min)

Weitere Informationen Hansa Rostock schwächt Ticket-Maßnahme ab Zumindest für die Auswärtspartie in Paderborn am 15. April ist es nun auch Nicht-Vereinsmitgliedern möglich, in den Gästeblock zu kommen. mehr Alois Schwartz neuer Trainer bei Hansa Rostock Das gab der Fußball-Zweitligist aus Rostock am Mittwoch bekannt. Schwartz folgt auf den am Montag freigestellten Patrick Glöckner. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 28.03.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 2. Bundesliga