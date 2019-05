Stand: 08.05.2019 14:09 Uhr

Jürgen Klopp lässt Fußballwunder wahr werden

Kein Pfund hatten Fußballexperten mehr auf den FC Liverpool gewettet, nachdem das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale 0:3 gegen Barcelona verloren gegangen war. Aber da ja Totgesagte sprichwörtlich länger leben, haben die Engländer das Rückspiel kurzerhand zum 4:0-Finaleinzugs-Spektakel gemacht. Der Meister dieses Coups ist der deutsche Trainer Jürgen Klopp.

Eine Glosse von Jens-Peter Marquardt, ARD-Hörfunkstudio in London

Schön scheitern wäre ja auch ganz schön, hatte Jürgen Klopp vor dem Spiel gesagt. Ja, hallo? Scheitern? Schön? Was ist denn das für eine Motivation? Da hätten seine Spieler ja auch gleich zu Hause bleiben können. Schön spielen mit den Kindern vielleicht, schön mit dem Ferrari rumbrettern, schöne Selfies auf Instagram stellen. Was man halt so macht als Fußballer, wenn man nicht auf dem Platz steht.

Vor dem Anpfiff, in der Kabine, dann noch so ein Ding vom Trainer. Nach dem 0:3 in Barcelona sei es eigentlich unmöglich, das Ganze noch zu drehen und ins Finale zu kommen, sagte er seinen Spielern, als die ihre Schuhe schnürten. Ja, geht's noch? Wer hat denn da noch Lust, rauszugehen und seine Knochen hinzuhalten? Unmöglich!

"Weil Ihr das seid"

Hatte irgendjemand Kloppo eine Depressionsdroge verabreicht? Hat der die Schnauze voll von Liverpool und will zurück nach Dortmund? Bayern übernehmen? Oder gar den HSV retten? Nöö ganz im Gegenteil. Kloppo-Psychologie ist viel raffinierter, als sich der gemeine freudianische Dilettant das vorstellt. Die Jungs fertigmachen - und dann aber noch die entscheidende Kurve kriegen.

Denn der Trainer schob noch einen kleinen, entscheidenden Satz hinterher: "Wir haben eine Chance, weil Ihr das seid!" Nach dem Motto: "Ihr habt keine Chance, aber die nutzt Ihr gefälligst!"

Das Unmögliche möglich machen

Wer mag da noch mit dem Sportwagen nach Hause düsen und mit dem Baby "Duziduzi machen? Keiner! "Ihr habt eine Chance, weil Ihr das seid!" Also, wir und niemand anders. Wir und kein Außerirdischer aus Barcelona. Wir sind Liverpool. Wir haben 2005 mit 0:3 zurückgelegen und doch noch das Champions-League-Finale gewonnen - gegen den AC Mailand. Wir schaffen das! Wir aus Liverpool!

"You'll never walk alone!" - Du fährst nicht nach Hause, sondern gehst mit Deiner Mannschaft auf den Platz und machst das Unmögliche möglich. Und wenn keiner der Stürmer-Stars da ist, weil verletzt, schießen eben die Reservespieler, die sonst auf der Bank sitzen, die Tore. "You'll never walk alone". Du wirst da draußen nicht alleine sein.

Beim HSV würde auch Klopp an seine Grenzen stoßen

Kloppo und der FC Liverpool - kongenial. Das passt einfach. Dieser Trainer wird so schnell nicht nach Deutschland zurückkehren, denn hier funktioniert die Kloppo-Psychologie.

Aber: Würde sie auch im Volksparkstadion funktionieren? "Euer Aufstieg ist unmöglich, aber Ihr habt noch eine Chance - weil Ihr das seid! Ihr, der HSV!"

Bei aller Liebe: Zaubern kann dieser Trainer nicht. Er kann nur Kräfte freisetzen, wo es sie gibt - wo sie "You'll never walk alone" singen und nicht mit dem Ferrari nach Hause fahren, um mit dem Baby "Duziduzi" zu machen. Also nicht beim HSV.

