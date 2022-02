"Joker" Sikan beschert Hansa Rostock Punktgewinn in Darmstadt Stand: 20.02.2022 16:22 Uhr Aufsteiger FC Hansa Rostock hat im Abstiegskampf der zweiten Fußball-Bundesliga einen wichtigen Punktgewinn erzielt. Bei Erstliga-Aspirant Darmstadt 98 spielten die Mecklenburger 1:1 (0:1) und verhinderten das Abrutschen auf Rang 16.

von Hanno Bode

"Es war ein umkämpftes Spiel. Am Ende wurde es noch einmal ein bisschen eng für uns. Wir sind sehr glücklich, dass wir hier einen Punkt mitnehmen", sagte Hansas Mittelfeldakteur Hanno Behrens. Sein Kapitän Markus Kolke, der in der Schlussphase das Remis rettete, schlug in dieselbe Kerbe: "Wir können in jedem Fall zufrieden sein mit dem einen Punkt. Die Liga ist unheimlich eng unten, aber auch oben. Von daher ist jeder Punkt sehr, sehr wichtig."

Meißner vergibt frühe Hansa-Führung

Hansa hätte am Sonntagnachmittag im Stadion am Böllenfalltor beinahe einen Start nach Maß erwischt. Nach vier Minuten kam der vom Ligarivalen Hamburger SV ausgeborgte Robin Meißner im Darmstädter Strafraum frei zum Abschluss, scheiterte aber am ausgefahrenen Bein des früheren Rostocker Ballfängers Marcel Schuhen. Hernach musste der "Lilien"-Schlussmann, der von 2015 bis 2017 vom FC Hansa sein Gehalt bezog, lange Zeit nicht mehr ernsthaft eingreifen.

Die Gäste zeigten eine enttäuschende Offensivleistung und kamen erst kurz vor der Pause durch Nils Fröling wieder zu einem nennenswerten Abschluss (39.). Wobei der unplatzierte Kopfball des gebürtigen US-Amerikaners mit schwedischer Staatsangehörigkeit an dieser Stelle nur Erwähnung findet, weil das Ensemble von Coach Jens Härtel ansonsten keine Chancen besaß.

Malone patzt, Kempe trifft für Darmstadt

Auch Darmstadt brannte kein Offensiv-Feuerwerk ab, hatte insgesamt aber mehr Tempo als Hansa in seinem Spiel und ging zudem eine Nuance kerniger in die Zweikämpfe. So auch in der 24. Minute, als Tobias Kempe erfolgreich Ryan Malone bedrängte und dem Innenverteidiger den Ball klaute. Danach hatte der "ewige Kempe" - spielt mit einer zweijährigen Unterbrechung bereits seit 2014 für die Hessen - freie Bahn. Mit einem überlegten Flachschuss überwand der 32-Jährige Kolke.

Die Führung gab dem Team von Coach Torsten Lieberknecht Sicherheit. Bis zur Halbzeit hatte der Bundesliga-Bewerber das Geschehen weitgehend im Griff, ohne sich dabei allerdings selbst weitere Hochkaräter erarbeiten zu können.

Sikan trifft zwei Minuten nach seiner Einwechslung

Auch nach dem Seitenwechsel waren aufregende Aktivitäten in den Strafräumen nur sporadisch zu beobachten. In vorderster Front agierten beide Teams weiter ziemlich einfallslos, bis ein junger Mann namens Danylo Sikan bei seinem dritten Zweitliga-Einsatz das erste Mal so richtig auf sich aufmerksam machte. 120 Sekunden nach seiner Einwechslung bugsierte die 20 Jahre alte Leihgabe von Shakhtar Donetsk einen Eckstoß von Nico Neidhart per Direktabnahme ins Tornetz (65.).

Nach dem schönen Treffer des viermaligen Nationalspielers gab es lediglich noch einen weiteren fußballerischen Höhepunkt: Darmstadts Torjäger Phillip Tietz musste nach seinem Kopfball kurz vor Ultimo (88.) frustriert feststellen, dass der Mann im Rostocker Kasten nicht von ungefähr den Spitznamen "Krake Kolke" trägt. Die Parade des 31-Jährigen rettete den Gästen einen Punktgewinn, den sie sich durch eine Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt durchaus verdienten.

Und Kolkes Glanztat verhinderte zudem Darmstadts Sprung an die Tabellenspitze. Das Remis dürfte bei den Aufstiegskonkurrenten vom Hamburger SV, Werder Bremen und dem FC St. Pauli für Erleichterung gesorgt haben. Schließlich patzten die drei Nordclubs an Spieltag 23 ebenfalls allesamt.

23.Spieltag, 20.02.2022 13:30 Uhr SV Darmstadt 1 Hansa Rostock 1 Tore: 1 :0 T. Kempe (24.) 1: 1 Sikan (65.)

SV Darmstadt: Schuhen - Ronstadt, P. Pfeiffer, Isherwood, Holland - C. Riedel, Gjasula - Skarke, T. Kempe, Honsak - Seydel

Hansa Rostock: Kolke - T. Becker, R. Malone, T. Meißner, Neidhart - Fröde, Ingelsson (63. Duljevic) - Fröling (63. Sikan), H. Behrens, R. Meißner (63. Schumacher) - Verhoek

Zuschauer: 7500



