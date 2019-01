Stand: 09.01.2019 13:31 Uhr

Jens Härtel wird neuer Trainer von Hansa Rostock

Drittligist Hansa Rostock hat einen neuen Trainer: Jens Härtel übernimmt nach Informationen von NDR 1 Radio MV den Posten des in der vergangenen Woche beurlaubten Pavel Dotchev. Der Drittliga-erfahrene Härtel galt bereits kurz nach dem Aus von Dotchev als Wunschkandidat der Clubführung. Doch zunächst hatten die Mecklenburger am Sonnabend mit Martin Pieckenhagen einen neuen Sportvorstand verpflichtet. Der langjährige Hansa-Profi folgte auf den zeitgleich mit Dotchev entlassenen Markus Thiele. Die Härtel-Verpflichtung ist die erste Amtshandlung von Pieckenhagen.

Schnelles Ende bei Aufsteiger Magdeburg

Härtel arbeitete von Sommer 2014 bis zum vergangenen November in Magdeburg und führte den tief gefallenen ehemaligen Europapokal-Sieger in dieser Zeit aus der Regionalliga bis in die Zweite Liga. Der viel umjubelte Sprung ins Unterhaus gelang im Frühjahr 2018. Trotzdem musste der Fußballlehrer nach lediglich 13 Zweitliga-Partien Mitte November seinen Hut nehmen. Der FCM belegte mit einem Sieg und sechs Remis den vorletzten Rang, hatte aber nur einen Zähler Rückstand ans rettende Ufer. Unter Neu-Trainer Michael Oenning kamen bis dato nur noch zwei Punkte hinzu.

So schnell wie möglich in die Türkei

Härtel soll nun so schnell wie möglich zu den Hansa-Profis stoßen, die seit Dienstag mit Interimscoach Vladimir Liutyi, der normalerweise die U19 betreut, im Trainingslager weilen. Die Rostocker bereiten sich noch bis zum 19. Januar im türkischen Belek auf den Restrunden-Start am 27. Januar in Braunschweig vor.

Die Rostocker sind mit dem klaren Ziel "Rückkehr in die Zweite Liga" in die Saison gestartet. Bei aktuell zehn Punkten Rückstand auf Relegationsrang drei hat Hansa allerdings allenfalls noch Außenseiter-Chancen.

