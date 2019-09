Stand: 03.09.2019 15:55 Uhr

Jatta: Clubs ziehen Einsprüche gegen HSV-Siege zurück

Das sind gute Nachrichten für Fußball-Zweitligist Hamburger SV. In dem "Fall Bakery Jatta" haben die drei Konkurrenten die Einsprüche gegen die Wertungen ihrer Liga-Spiele gegen den HSV zurückgezogen. Dies teilten der 1. FC Nürnberg, der VfL Bochum und der Karlsruher SC am Dienstag zeitgleich mit. Zuvor hatte das Hamburger Bezirksamt seine Ermittlungen gegen Jatta eingestellt und ausländerrechtliche Maßnahmen wegen der Zweifel an der Identität des Profis abgelehnt.

Kein Protest - keine Verhandlung

Nach Medienberichten hatte es Zweifel an der Identität Jattas gegeben, das Bezirksamt hatte ermittelt. Anschließend hatten Nürnberg (0:4), Bochum (0:1) und Karlsruhe (2:4) Protest beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) gegen die Wertung ihrer Niederlagen gegen den HSV eingelegt, der ungeachtet der Diskussionen um Jatta den Offensivspieler aus Gambia eingesetzt hatte. Der DFB hatte am Montag erklärt, dass sich das Sportgericht nur dann mit dem Fall befassen werde, wenn die Clubs ihre Einsprüche aufrecht erhalten sollten - eine Verhandlung ist damit vom Tisch.

Clubs sehen "keine Veranlassung mehr"

"Mit der Entscheidung der zuständigen Behörde hat sich die sportjuristische Frage für den Club geklärt und wir sehen keine Veranlassung mehr, den Einspruch beim Deutschen Fußball-Bund gegen die Spielwertung aufrechtzuerhalten", teilten die Nürnberger mit. Mit ähnlichen Worten äußerten sich auch die beiden anderen Vereine. Im Gegensatz zu Nürnberg, Bochum und Karlsruhe hatte Hannover 96 keinen Protest gegen das 0:3 am Sonntag in Hamburg eingelegt. Jatta erzielte dabei den Treffer zum Endstand. Auch Damstadt 98 (1:1) war nicht gegen die Spielwertung vorgegangen, der kommende Gegner FC St. Pauli hatte einen Einspruch im Vorfeld ausgeschlossen.

Weitere Informationen Jatta: Bezirksamt stellt Ermittlungen ein Ist das der Durchbruch im "Fall Jatta"? Das Bezirksamt Hamburg-Mitte hat die Ermittlungen gegen den Gambier eingestellt. Es gebe keine Anhaltspunkte für einen Zweifel an seiner Identität. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 03.09.2019 | 16:25 Uhr