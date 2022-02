Immer geradeaus: "Rostocker Jung" Baumgart geht seinen Weg Stand: 23.02.2022 11:40 Uhr Die Fans des Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock haben Steffen Baumgart schon als Spieler geliebt, und sie tun es noch heute. Als Trainer ist der Rostocker impulsiv geblieben - und erfolgreich.

von Christian Görtzen

Der Mann mit der grauen Schiebermütze auf dem Kopf ist längst tief drin im Tunnel. "Spiel den Ball in den Raum!", schreit er, gefolgt vom lautstarken Ausruf: "Die sollen nach vorne spielen!" Und, addressiert an einen Spieler des gegnerischen Teams: "Was willst du da? Komm hoch mit deinem Arsch, jedes Mal heulst du rum!"

Wäre dieser vor Energie beinahe berstende Baumgart gerade im Fußballstadion an der Seitenlinie beobachtet worden, ließe sich sagen: alles gut, ganz normal. Zugetragen haben sich diese Szenen allerdings bei ihm zu Hause, im Kreise der Familie. Der Trainer des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln befand sich vor zwei Wochen in Corona-Isolation - auch während des Heimspiels seines Teams gegen den SC Freiburg. Und so wurde das Wohnzimmer zur Coaching-Zone. Der 50-Jährige brüllte immer wieder den Fernseher an. Seine Tochter nahm die Szenen per Handy auf. Das Video wurde zum viralen Hit in den Sozialen Medien.

Noch heute tragen Hansa-Fans Baumgart-Trikots

Es zeigt aber auch, was dem gebürtigen Rostocker immer wichtig gewesen ist: Er ist sich treu geblieben in all den Jahren, seit er am 19. August 1994 bei seinem Profidebüt für den FC Hansa das 1:0-Siegtor im Zweitligaspiel bei Hertha BSC erzielt hat. Um Sympathiepunkte beim Gegner ist es ihm schon damals nicht gegangen. Er wollte gewinnen, mit aller Macht. Und so zeterte, schimpfte und fluchte er gelegentlich auf dem Platz.

Noch heute ist er in vielen Herzen der Hansa-Fans, und manch Anhänger trägt bei Spielen seines Vereins das Trikot mit dem Namen "Baumgart". "Ich habe ja nicht die technisch feinste Klinge gehabt. Aber ich glaube, man hat immer gesehen, dass ich mir in jedem Spiel den Arsch aufgerissen habe. Ich bin mir relativ sicher, dass das auch heute noch in Rostock ankommen würde", sagte der Mann mit Kultstatus im Podcast von NDR 1 Radio MV.

Schon als Spieler an Trainerkarriere gedacht

Wie Mitte der Neunziger, als der von der Spielvereinigung Aurich gekommene Stürmer unter Trainer Frank Pagelsdorf zu einem Top-Spieler in der Bundesliga-Historie des Clubs avancierte. In der ersten Saison nach dem Aufstieg (1995) gab es wohl zwei Spieler, die aus einem insgesamt starken Team herausragten: Stefan Beinlich und Baumgart.

"Hansa war dann zehn Jahre nacheinander in der Bundesliga, und zwar nicht nur dabei, sondern hat richtig guten Fußball gespielt. Wer damals alles in Rostock gespielt hat - da würden heute noch einige sagen: Das war eine richtig klasse Mannschaft", so Baumgart. Sein Ziel sei schon damals gewesen, später Trainer zu werden.

Mit dem 1. FC Köln in der Erfolgsspur

Seit März 2009 ist er das. Erste Station war der 1. FC Magdeburg. Nach vier Jahren beim SC Paderborn übernahm er im vergangenen Sommer Bundesligist 1. FC Köln, der zu den positiven Überraschungen der Saison zählt. Nur zwei Punkte trennen den Tabellensiebten von Rang vier und der Champions League. Wie er sich als Coach selbst beschreiben würde? "Ich bin, glaube ich, sehr ehrlich, sehr klar, sehr direkt. Ich habe 'ne Idee vom Fußball. Die will ich umgesetzt sehen", sagte der ausgebildete Kfz-Mechaniker.

"Ich bin, wie ich bin. Ich mache es nicht für die anderen." Steffen Baumgart

Rückkehr zum FC Hansa denkbar

"Ich mache es so, wie ich es für richtig halte", erklärte Baumgart, der sich als "glücklichen Menschen" bezeichnet und im Trainerjob bleiben will - solange wie möglich. Was in den nächsten Jahren passiere, sei in dem Beruf aber nicht abzusehen.

Alles sei denkbar - auch irgendwann eine Rückkehr zu Hansa. "Das ist mein Heimatverein, Rostock ist meine Heimatstadt. Im Moment ist das weit weg. Hansa hat einen guten Trainer mit Jens Härtel. Deswegen finde ich es schwierig zu sagen, dass ich dann irgendwann mal Trainer bei einem Verein bin. Aber: Im Fußball 'nie' zu sagen, sollte keiner tun", sagte Baumgart, der dem FC Hansa den Klassenerhalt in der Zweiten Liga zutraut. "Und ich traue ihnen dann auch zu, eine längere Zeit in der Liga zu bleiben."

Sollte es so kommen, könnte in der Tat irgendwann Baumgart als Coach das Hansa-Team nach vorne treiben. Wortgewaltig, impulsiv und vor allem - authentisch.

