Holstein Kiel scheitert im DFB-Pokal an Drittligist Mannheim Stand: 31.07.2022 20:50 Uhr Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Beim klassentieferen SV Waldhof Mannheim unterlagen die "Störche" am Sonntag 3:5 nach Elfmeterschießen.

von Johannes Freytag

Während alle fünf Mannheimer Schützen trafen, avancierte Marvin Schulz mit seinem Fehlschuss zum Pechvogel für die Kieler, die damit auch das dritte Pflichtspiel in dieser Saison ohne Sieg beendeten. In der Liga hat es bisher nur zu zwei Unentschieden gereicht.

Kommenden Sonntag (13.30 Uhr) haben die "Störche" mit dem Gastspiel beim Aufsteiger 1. FC Magdeburg die nächste schwere Auswärtsaufgabe vor der Brust.

Viel Tempo und viele Torchancen

Die Partie im Mannheimer Carl-Benz-Stadion ging ohne Abtasten direkt in die Vollen: Die Kieler hatten dabei mehr Ballbesitz und zeigten schönen Kombinationsfußball, Waldhof setzte auf Konter. Es gab Top-Torchancen hüben wie drüben - nach 20 Minuten hätte es gut und gerne auch 3:3 statt 0:0 stehen können.

Danach ließ das Tempo bei Temperaturen von gut 30 Grad etwas nach. Julian Korb vergab unmittelbar vor der Pause die Riesenmöglichkeit auf das 1:0 für die Gäste, Mannheims Kapitän Marcel Seegert warf sich aber erfolgreich in den Schuss und klärte kurz vor der Linie. So ging es torlos in die Kabinen.

Zähe zweite Spielhälfte

Den zweiten Durchgang eröffnete Benedikt Pichler mit einem satten Schuss knapp neben das Tor (48.), anschließend war erst einmal Pause, weil im Mannheimer Fanblock Pyrotechnik gezündet wurde.

Als der Rauch abgezogen war, bekamen die 13.000 Zuschauer kaum noch etwas von dem geboten, das die erste Halbzeit so attraktiv gemacht hatte. Im Gegenteil: Viele Fouls unterbanden den Spielfluss auf beiden Seiten, die Partie plätscherte vor sich hin - keine Mannschaft wollte den entscheidenden Fehler machen.

Mannheim gefährlicher, aber kein Tor

Nach etwas mehr als einer Stunde wurde es wieder lebendiger auf dem Rasen. Das lag vor allem an den Gastgebern, die nun ein ums andere Mal gefährlich vor dem KSV-Gehäuse auftauchten. Stefano Russos Tor wurde wegen einer Abseitsposition zu Recht aberkannt (64.), einen Schuss von Berkan Taz wehrte Kiels Torhüter Tim Schreiber ab (66.).

Mehr ließen die Gäste aber nicht zu, sodass es in die Verlängerung ging. Auch die blieb trotz zweier Gelegenheiten des eingewechselten Kielers Kwasi Okyere Wriedt torlos, das Elfmeterschießen musste entscheiden ...

1.Spieltag, 31.07.2022 18:01 Uhr W. Mannheim 5 Holstein Kiel 3 Tore:

W. Mannheim: M. Behrens - J. Riedel, Gohlke, Seegert, Rossipal - Russo, Höger (106. F. Wagner) - Ekincier (78. Kother), Bahn, Taz (90. Dörfler) - Martinovic (90. Sohm)

Holstein Kiel: Schreiber - T. Becker, van den Bergh, Komenda - Sander (46. M. Schulz) - Korb (84. Erras), Mühling, Porath (84. Wolf), Reese - Pichler (96. Wriedt), Arp (69. Obuz)

Zuschauer: 13137



