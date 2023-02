Holstein Kiel gewinnt packende Partie bei Eintracht Braunschweig Stand: 17.02.2023 20:24 Uhr Holstein Kiel ist zu Beginn des 21. Spieltages der 2. Fußball-Bundesliga zu einem klaren Auswärtserfolg gekommen. Die "Störche" gewannen am Freitagabend mit 3:2 (2:0) bei Eintracht Braunschweig.

von Christian Görtzen

In einem packenden Spiel kam die Mannschaft von Holstein-Trainer Marcel dank der Tore von Fabian Reese, Holmbert Fridjonsson und Timo Becker zum knappen Sieg. Für Kiel ging es in der Tabelle mit jetzt 31 Punkten zumindest vorübergehend auf den siebten Rang hinauf. Der kämpferisch starke, nie aufgebende Aufsteiger Braunschweig, für den Maurice Multhaup und Danilo Wiebe trafen, erlitt einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt.

Reese und Fridjonsson treffen für Holstein

Dabei hatte es aus Sicht der BTSV-Fans durchaus vielversprechend begonnen. Nach Vorarbeit von Anton Donker verpasste im Strafraum Anthony Ujah den Ball nur knapp (9.). Aber das war es dann auch erst einmal mit den "Löwen" - die "Störche" übernahmen das Kommando. Und die erwiesen sich als ziemlich kompromisslos, wenn sich ihnen Gelegenheiten boten. Beim Führungstor der Gäste trug die Abwehr der Niedersachen allerdings auch ihren Teil dazu bei. Eine Flanke von der rechten Außenbahn von Philipp Sander ging per Aufsetzer durch zwei BTSV-Verteidiger hindurch - hinter ihnen vollendete Reese zum 1:0 für die KSV (14.).

Für die Braunschweiger war das ein Wirkungstreffer. Kiel war nun eindeutig bestimmend und hätte durch Steven Skrzybski (17.) und Sander (19.) schon erhöhen können. Holmbert Fridjonsson tat es dann wenig später. Einen Schuss von Skrzybski konnte Eintracht-Keeper Jasmin Fejzic noch abwehren, beim Abstauber des Isländers war er aber machtlos, und so führte Holstein mit 2:0 (22.). Kiel ruhte sich in der Folgezeit etwas zu sehr auf der Führung aus, und das brachte die Gastgeber ins Spiel zurück. Sie näherten sich im restlichen Verlauf der ersten Hälfte dem Tor der Schleswig-Holsteiner an, zu einer richtigen Torchance reichte es vor der Pause aber nicht.

Becker erhöht für Kiel auf 3:0

Eintracht-Coach Michael Schiele nahm vor Beginn der zweiten Hälfte drei Wechsel vor: Multhaup, Robin Krauße und Lion Lauberbach kamen für Jan-Hendrik Marx, Keita Endo und Ujah. Nur: Die Aufbruchstimmung war schnell dahin. Kiel sorgte dafür - durch das dritte Tor. Es entstand durch einen mustergültigen Konter. Nach einem Einwurf der "Löwen" eroberten die Gäste im eigenen Strafraum den Ball, und dann ging es ganz fix. Nach einem Spurt auf der linken Außenbahn bewies Reese eine starke Übersicht und flankte in den Lauf von Timo Becker, der kühl Fejzic überwand (48.).

Eintracht kämpft sich auf 2:3 heran, aber mehr geht nicht

War es das schon? Nein, denn die Eintracht antwortete schon bald. "Joker" Multhaup zog aus 18 Metern einfach mal ab und traf zum 1:3 (57.). Rapp reagierte, er wechselte die Routiniers Alexander Mühling und Lewis Holtby ein (60.). Aber viel Stabilität brachte dem Spiel der Gäste diese Maßnahme nicht. Die Eintracht dängte mit Macht und verkürzte durch Danilo Wiebe sogar auf 2:3 (70.), Schlussmann Fejzic verhinderte mit einer Glanztat einen weiteren Reese-Treffer (77.). Die Niedersachsen versuchten noch einmal alles, doch der Ausgleich gelang nicht mehr.

21.Spieltag, 17.02.2023 18:30 Uhr Braunschweig 2 Holstein Kiel 3 Tore: 0: 1 Reese (14.) 0: 2 Fridjonsson (22.) 0: 3 T. Becker (48.) 1 :3 Multhaup (57.) 2 :3 Wiebe (69.)

Braunschweig: Fejzic - Kurucay (75. Bonga), Decarli, Nikolaou - J. H. Marx (46. Multhaup), Wiebe, Donkor - F. Kaufmann (87. Pena Zauner), K. Endo (46. Krauße) - Wintzheimer, Ujah (46. Lauberbach)

Holstein Kiel: Schreiber - Wahl, Erras, S. Lorenz - T. Becker, Sander, M. Schulz (60. Mühling), Kirkeskov - Skrzybski (78. Arp), Reese (84. Porath) - Fridjonsson (60. Holtby)

Zuschauer: 18747



