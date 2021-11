Holstein Kiel feiert gegen Dresden ersten Sieg unter Trainer Rapp Stand: 05.11.2021 20:29 Uhr Nach zuvor drei 1:1-Remis in Folge ist dem Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel am Freitagabend gegen Dynamo Dresden nach einem Rückstand noch ein 2:1-Heimsieg gelungen. Die "Störche" drehten die Partie innerhalb weniger Sekunden.

von Christian Görtzen

Um 20:25 Uhr war es endlich vollbracht. Marcel Rapp durfte zum ersten Mal als Trainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel nach einem Spiel so richtig glücklich sein. Nach zuvor drei 1:1-Remis in der Zweiten Liga und einer Niederlage im DFB-Pokal bei der TSG Hoffenheim gelang im fünften Pflichtspiel endlich der erste Dreier. Und durch den hat die KSV in der Tabelle den Relegationsrang verlassen. Dresden bleibt der Lieblingsgegner: Im sieten Zweitligaspiel gab es den siebten Sieg.

Holstein beginnt gut, kassiert aber den Rückstand

Der verdiente Punktgewinn beim Hamburger SV am Spieltag zuvor hatte den Kielern offenbar Selbstvertrauen für das Duell mit den Sachsen gegeben, denn die Gastgeber begannen schwungvoll. Sie kombinierten sicher, brachten auch Spieler in aussichtsreiche Positionen - doch dann ging nichts mehr, weil es an Entschlossenheit fehlte. Alexander Mühling (8.) und Steven Skrzybski (12.) ließen gute Möglichkeiten aus. Holstein bestimmte die Anfangsphase, doch nach und nach fanden die Dresdner besser in die Partie.

Und zwar so sehr, dass gegen Mitte der ersten Hälfte die Führung von Dynamo nur noch eine Frage der Zeit zu sein schien. Kiels Routinier Fin Bartels verhinderte, dass es schon in der 24. Minute dazu kam. Er spitzelte Christoph Daferner den Ball weg. Acht Minuten später war es dann aber so weit: Nach einer verunglückten Abwehraktion des Kielers Simon Lorenz schoss Heinz Mörschel humorlos zum 1:0 für die SGD ein (32.).

Kieler Mühling verschießt Handelfmeter

Kiel tat danach offensiv wieder mehr. Nachdem Phil Neumann knapp das Ziel verfehlte hatte (43.), brandete wenige Sekunden später Jubel im Stadion auf. Handelfmeter für Holstein! Die Entscheidung war aber schmeichelhaft, weil Mühling den Ball aus kurzer Entfernung mit seinem Oberschenkel dem Dresdner Michael Sollbauer an die Hand gespielt hatte. Der sonst so sichere Mühling trat an - und scheiterte. Seinen Schuss ins rechte untere Eck parierte Dynamo-Keeper Kevin Broll glänzend. So ging es für die "Störche" mit einem Rückstand in die Kabine.

Pichler und Reese drehen die Partie - 2:1 für Holstein

Nach Wiederanpfiff machten die Norddeutschen viel Druck, erpielten sich Chancen - und erzwangen einen weiteren Stafstoß. Und der war vollauf berechtigt, hatte doch Antonis Aidonis den hinter ihm herannahenden Neumann nicht auf der Rechnung gehabt. Er traf bei seinem Klärungsversuch den Kieler mit dem Fuß in den Bauch. Den Foulelfmeter verwandelte Benedikt Pichler sicher zum 1:1 (65.). Und es kam noch besser für die KSV und ihre Fans: Nur wenige Sekunden später erzielte Fabian Reese mit einem schönen Dropkick das 2:1 (66.). Die "Störche" hatten die Partie gedreht.

Und diesen Vorsprung ließen sie sich nicht mehr nehmen. Dresden machte gehörig Druck, doch die Kieler hielten stark dagegen, gingen mit Entschlossenheit in die Zweikämpfe, blockten die Schüsse und durften nach dem Schlusspfiff jubeln.

13.Spieltag, 05.11.2021 18:30 Uhr Holstein Kiel 2 Dyn. Dresden 1 Tore: 0: 1 Mörschel (32.) 1 :1 Pichler (65., Foulelfmeter) 2 :1 Reese (66.)

Holstein Kiel: Dähne - Neumann, Wahl, S. Lorenz, van den Bergh - Holtby (70. Sander) - F. Bartels (70. Sterner), Mühling, Porath (86. Thesker), Skrzybski (46. Reese) - Pichler (79. Arp)

Dyn. Dresden: Broll - R. Becker (88. Seo), Sollbauer, Akoto, Kade (46. Aidonis) - Y. Stark - Will (72. Sohm), Schröter, Königsdörffer (58. L. Herrmann), Mörschel - Daferner

Zuschauer: 8919



