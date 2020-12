Holstein Kiel - VfL Bochum: Abwehrbollwerk gegen Tormaschine Stand: 03.12.2020 10:35 Uhr Es ist das überraschende Top-Duell in der Zweiten Liga. Mit einem Heimsieg gegen den VfL Bochum kann Holstein Kiel zumindest für eine Nacht Tabellenführer werden.

Es gibt viele Parallelen zwischen den viertplatzierten Kielern und den zweitplatzierten Bochumern, die am Freitagabend (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) an der Förde aufeinandertreffen. Neben den unerwarteten Tabellenplätzen spielen beide Teams attraktiven Offensivfußball und stellen zudem mit acht (Kiel) und neun Gegentoren (Bochum) die stärksten Abwehrreihen der Liga. Die "Störche" überraschten zuletzt gegen die Schwergewichte Hannover 96 (3:0) und HSV (1:1), der VfL siegte vor eineinhalb Wochen in Hamburg (3:1) und zog mit einem furiosen 5:0 über Bundesliga-Absteiger Düsseldorf in der Tabelle an den Hanseaten vorbei.

Serra mit Top-Quote gegen seinen Ex-Club

Einer, der beide Clubs kennt, ist Janni Serra. Der Stürmer steht nach der Partie gegen seinen Jugendclub Hannover 96 zum zweiten Mal in Folge vor einem Duell mit einem Ex-Verein. Vor zwei Jahren war er aus Bochum nach Kiel gekommen, wo er inzwischen eine feste Größe ist.

20 Tore in 70 Zweitligaspielen sind beileibe keine schlechte Quote, besonders zuverlässig traf Serra dabei gegen die Bochumer. In jedem der drei Partien (zwei Siege, ein Remis) war der Angreifer erfolgreich - und der 22-Jährige hofft, dass die Serie auch im vierten Duell hält: "Es ist natürlich ein Ansporn, gegen seinen alten Club zu spielen und zu treffen. Ich kenne noch ein paar Jungs beim VfL und habe mich dort sehr wohlgefühlt. Es wäre schön, wenn es wieder mit einem Treffer klappt", sagte der U21-Nationalspieler dem "sportbuzzer".

KSV-Bollwerk gegen Bochumer Tormaschine

Serras Traum, "irgendwann Bundesliga zu spielen", rückt mit jedem Kieler Erfolg näher. "Wir wollen oben dranbleiben, vielleicht wie Heidenheim letztes Jahr eine Überraschungsmannschaft sein." Für eine genaue Prognose sei es noch zu früh, "allerdings finde ich, das wir durchaus eine hohe Qualität im Kader haben".

Das zeigt sich vor allem in der Defensive. Notgedrungen wegen Verletzungen und Sperren agierten die "Störche" in den bisherigen neun Saisonspielen mit sechs verschiedenen Abwehrketten - dennoch gab es erst acht Gegentore. Torwart Ioannis Gelios spielte schon dreimal zu Null und ist nach Aues Martin Männel zweitbester Keeper der Liga.

Gegen die Bochumer Tormaschine (jüngst acht Treffer in zwei Spielen) steht Phil Neumann nach abgesessener Rotsperre wieder zur Verfügung und könnte als Rechtsverteidiger auflaufen. Ob Marco Komenda nach seinem vor fünf Wochen erlittenen Ermüdungsbruch im Fuß spielen wird, ließ KSV-Trainer Ole Werner offen: "Wir müssen bei ihm sehr vorsichtig sein."

Mögliche Aufstellungen:

Holstein Kiel: Gelios - Neumann, Wahl, Thesker, Dehm - Meffert - Mühling, Lee - Reese, Bartels - Serra

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Danilo Soares - Losilla, Tesche - Blum, Zulj, Holtmann - Zoller

