Holstein Kiel: Mit Nullnummer Richtung Klassenerhalt Stand: 16.04.2022 15:22 Uhr Holstein Kiel kann wohl für ein weiteres Jahr in der zweiten Fußball-Bundesliga planen. Die "Störche" holten am Sonnabend bei Dynamo Dresden ein 0:0 und haben weiter neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang.

von Johannes Freytag

Bei lediglich noch vier ausstehenden Partien dürfte den Kielern, die erstmals in der Zweiten Liga gegen Dresden nicht gewinnen konnten (zuvor sieben Siege in sieben Duellen), der Klassenerhalt sicher sein. Schon am kommenden Sonnabend (13.30 Uhr) beim Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim könnte die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp auch rechnerisch alles klar machen.

Viele Chancen, keine Tore

Schon nach 25 Sekunden wäre Holstein beinahe in Führung gegangen: Kwasi-Okyere Wriedt, Siegtorschütze gegen den HSV, traf mit seinem gefühlvollen Schlenzer aus 16 Metern allerdings nur die Latte. Das war dann aber auch für lange Zeit die gefährlichste Aktion in einem der beiden Strafräume. Dresden unterband die Kieler Angriffskombinationen mit viel Zweikampf-Leidenschaft, fand aber selbst kaum Lücken in der KSV-Abwehr. "Störche"-Keeper Ioannis Gelios, der Thomas Dähne (Corona-Verdacht) vertrat, hatte kaum etwas zu tun.

Erst nach einer halben Stunde bekamen die 21.000 Zuschauenden im Rudolf-Harbig-Stadion wieder Strafraumszenen zu sehen - dann aber gleich mehrere am Stück. Fabian Reese scheiterte an Dresdens Keeper Kevin Broll (31.), wenig später später klärte Johannes van den Bergh für den bereits geschlagenen Gelios kurz vor der Linie (36.). Praktisch im Gegenzug vergab Lewis Holtby nach einem Konter erneut eine Riesenmöglichkeit für die KSV - seinen Volleyschuss parierte Broll (37.).

Dresden drückt, aber Kiel hält dagegen

Nach Wiederbeginn erhöhten die Gastgeber den Druck und Gelios war erstmals gefordert: Einen Distanzschuss von Paul Will hielt er fest (48.), kurz darauf flutschte ihm der Ball zwar zunächst durch die Finger, der KSV-Keeper bügelte seinen Fehler aber aus: Außerhalb des Strafraums am Boden liegend war er per Kopf vor Ransford-Yeboah Königsdörffer zur Stelle (53.). Und auch den zweiten Distanzversuch von Will wehrte Gelios ab (66.). Waren die "Störche" im ersten Durchgang noch spielerisch klar überlegen, ließen sie sich nun in die Defensive drängen. Entlastungsangriffe gab es kaum.

Gerechte Punkteteilung

Erst in der 72. Minute wurde es mal wieder vor dem Dresdner Tor gefährlich, Holtby drosch jedoch aus aussichtsreicher Position weit über das Gehäuse von Broll. Mit zunehmender Spieldauer erlahmte die Dynamo-Offensive, aber auch die KSV spielte die wenigen Kontergelegenheiten nicht mehr mit der letzten Konsequenz zu Ende. Wriedt ließ die beste Chance zum Siegtreffer aus (84.). So blieb es bei der letztlich gerechten Punkteteilung, mit der die Kieler deutlich besser leben können als die Dresdner.

30.Spieltag, 16.04.2022 13:30 Uhr Dyn. Dresden 0 Holstein Kiel 0 Tore:

Dyn. Dresden: Broll - Akoto, Sollbauer, Knipping, C. Löwe (85. Giorbelidze) - Y. Stark, Will (67. Kade) - S. Mai (73. Weihrauch) - Königsdörffer (85. Borrello), Daferner, Diawusie (67. Schröter)

Holstein Kiel: Gelios - Korb, S. Lorenz, Neumann, van den Bergh - Holtby (90.+3 A. Arslan) - Ignjovski, Mühling (85. Erras), Reese (85. Pichler) - Skrzybski (74. Sterner), Wriedt

Zuschauer: 21544



