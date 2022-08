Holstein Kiel: In Magdeburg soll der erste Saisonsieg gelingen Stand: 04.08.2022 11:05 Uhr Fußball-Zweitligist Holstein Kiel tritt eine Woche nach dem Pokal-Aus in Mannheim in der Liga beim 1. FC Magdeburg an. Die Schleswig-Holsteiner wollen im vierten Anlauf endlich den ersten Pflichtspielsieg der Saison schaffen.

"Es hilft nicht, jetzt Trübsal zu blasen." KSV-Sportchef Uwe Stöver hatte bereits nach dem verlorenen Elfmeterschießen in Mannheim den Blick nach vorne auf das Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) beim Aufsteiger gerichtet. "Das Spiel wird stimmungstechnisch ein ähnliches Kaliber, sodass wir wissen, worauf wir uns einzustellen haben." Immerhin müssen auch die Magdeburger ein Pokal-Aus verkraften - gegen Eintracht Frankfurt gab es ein deutliches 0:4.

KSV-Trainer Rapp: Team deutlich verbessert

Kiels Trainer Marcel Rapp brach nicht den Stab über seiner Mannschaft: "Wir wussten um die Schwere der Aufgabe, dennoch war es unser Anspruch, gegen einen Drittligisten eine Runde weiterzukommen. Die Jungs haben aber alles auf dem Platz gelassen", sagte der 43-Jährige. Die Partie in Mannheim sei das "mit Abstand beste Spiel dieser Saison" gewesen.

Gerade im Offensivspiel sah der KSV-Coach sein Team gegenüber den schwachen Leistungen in Fürth (2:2) und gegen Kaiserslautern (2:2) verbessert. Sechs Hochkaräter hatten die Kieler, ein Treffer sprang dabei aber in der Regelspielzeit sowie in der Verlängerung nicht heraus. Und so wissen auch die Profis, dass noch viel Luft nach oben ist: "Wir müssen uns fragen, warum wir kein Tor geschossen haben", sagte Johannes van den Bergh.

Lazarett lichtet sich - aber Lorenz fällt aus

Immerhin hat Rapp wieder mehr personelle Alternativen. Finn Porath und Marvin Schulz präsentierten sich nach ihren überstandenen Corona-Infektionen in guter Verfassung. Auch Kwasi Okyere Wriedt hat seine Rückenbeschwerden überwunden und zeigte in Mannheim, dass mit ihm wieder zu rechnen ist. Routinier Fin Bartels (muskuläre Probleme), Steven Skrzybski (Rippenprellung) und Lewis Holtby (muskuläre Probleme) stehen ebenfalls wieder zur Verfügung.

Ausfallen wird hingegen Simon Lorenz, der sich bereits in der Partie gegen Kaiserslautern eine Rippenprellung zugezogen und deshalb schon in Mannheim nur auf der Bank gesessen hatte.

Mögliche Aufstellungen:

1. FC Magdeburg: Reimann - Gnaka, Lawrence, Sechelmann, Bell Bell - Müller - Krempicki, Condé - Scienza, Kwarteng, Atik

Holstein Kiel: Dähne - Becker, Komenda, van den Bergh - Schulz - Korb, Mühling, Holtby, Reese - Skrzybski, Pichler

