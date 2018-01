Stand: 25.01.2018 09:32 Uhr

Hollerbachs Anfänge: "Einige hatten weiche Knie" von Hanno Bode, NDR.de

Bernd Hollerbachs Weg zum Chefcoach in der Fußball-Bundesliga war ein steiniger. Er dauerte 13 Jahre und begann beim Hamburger Amateurclub VfL 93. Den damaligen Fünftligisten führte der neue HSV-Coach zur Meisterschaft. Er verlangte seinen Schützlingen - allesamt Feierabend-Kicker - dabei viel ab. Sehr viel, wie Mario "Harry" Jurkschat im Gespräch mit NDR.de zu berichten weiß.

Im Sommer 2005 schlug die Nachricht von der Verpflichtung Bernd Hollerbachs durch den damaligen Verbandsligisten VfL 93 im Hamburger Amateurfußball hohe Wellen. "Der Star ist der Trainer. Hollerbach elektrisiert die Liga", titelte unter anderem das Fachblatt "Sport Mikrofon". Für den langjährigen Bundesliga-Profi war es die erste Trainerstation. Eine, bei der er zu keiner Sekunde Zweifel aufkommen ließ, dass er schnell höher hinaus will. "Er war keiner, der sich im Amateurbereich wohlgefühlt hat, der das Ding komplett mitlebt. Er hatte einen Plan und wollte so schnell wie möglich woanders hin", erzählte Hollerbachs ehemaliger Schützling beim VfL 93, Mario "Harry" Jurkschat, im Interview mit NDR.de.

"Er ist phasenweise über Leichen gegangen"

"Der hat hier wirklich Professionalität bis zum geht nicht mehr vorgelebt und ist dabei phasenweise auch über Leichen gegangen. Aber man hat recht zügig erkannt, wo sein Weg hingehen soll - dass das hier nicht seine Endstation sein wird, sondern ein Sprungbrett für weitere Aufgaben", sagte der 35-Jährige. Über viele Umwege hat Hollerbach nun bekanntlich den Sprung zum Bundesliga-Coach geschafft. Daran, dass der 48-Jährige den HSV vor dem erstmaligen Abstieg retten kann, hat Jurkschat so seine Zweifel. "Ich glaube, dass die, die Fußballspielen wollen - so wie Aaron Hunt -, so ein bisschen vom Tablett runterfallen werden und er auf die baut, die laufen, machen und tun. Aber das wird am Ende keine Tore schießen", prognostiziert Jurkschat.

Jurkschat: "Habe Hollerbach als unnahbar erlebt" 24.01.2018 15:35 Uhr Autor/in: Hanno Bode Mario Jurkschat hat in der Saison 2005/2006 unter dem heutigen HSV-Coach Bernd Hollerbach beim Amateurclub VfL 93 gespielt. Im NDR.de Interview spricht der Angreifer über die nicht immer einfache Zeit.







Neuer HSV-Coach schon im Amateurbereich Disziplin-Fanatiker

Der Angreifer, der in seiner Jugend für Borussia Dortmund spielte, erinnert sich noch genau an Hollerbachs Anfänge beim VfL 93. "Es war für Amateursportler phasenweise eine große Umstellung, weil es doch sehr durchstrukturiert war. Wenn man die heutigen - mit Verlaub - Feierabend-Trainer in der Oberliga sieht, war das damals schon ein anderer Schnack", sagte der 35-Jährige. Hollerbach habe sehr viel Wert auf "Disziplin, Ordnung und Struktur" gelegt und dabei auch keine Rücksicht auf die individuellen fußballerischen Qualitäten seiner Spieler genommen. "Er braucht Leute, die 1.000-prozentig zuverlässig sind. Das habe ich mir ein, zwei Mal erlaubt, nicht so zu händeln. Danach waren die Konsequenzen auch recht zügig klar", erklärte Jurkschat. Er wurde vom heutigen HSV-Coach während der Saison suspendiert.

Eine Meisterschaft mit Beigeschmack

Aber nicht nur der Stürmer hatte so seine Probleme mit dem ehrgeizigen Ex-Profi. "Da waren schon einige Spieler, die weiche Knie hatten. Aber nicht, weil sie aufgeregt waren, sondern weil sie unheimlich viel Druck von draußen gekriegt haben", sagte der 35-Jährige. Das habe dem Team zwar "mehr oder minder gut getan", da es letztlich Meister wurde, "aber ich glaube, die Hälfte der Mannschaft hat danach mit dem Fußballspielen aufgehört." Vielleicht auch, weil die zwischenmenschliche Komponente bei Hollerbach ein wenig kurz kam. "Ich habe ihn als unnahbar erlebt. Er hat wenig Spielergespräche geführt oder nur mit denen, von denen er wusste, dass er sie unbedingt braucht. Wer seinen Weg nicht mitgehen wollte oder ihm nicht ganz gefolgt ist, den hat er dann auch mal schnell links liegen lassen", erzählte Jurkschat.

"Er war einer meiner besten Trainer"

Wie Hollerbach verließ der Ex-Juniorennationalspieler den VfL 93 im Sommer 2006 nach nur seiner Saison. Bis dato haben sich ihre Wege nicht wieder gekreuzt. Doch bekanntlich sieht man sich ja immer mindestens zweimal im Leben. So auch im Falle des ungleichen Duos. Denn als Mitarbeiter der HSV-Fußballschule wird Jurkschat dem Nachfolger von Markus Gisdol wohl zwangsläufig mal an der Sylvesterallee begegnen. "Vielleicht kriege ich ihn ja irgendwann mal dazu, dass ich bei ihm hospitieren kann", sagte Jurkschat mit einem Augenzwinkern. Denn obgleich er menschlich seinerzeit beim VfL 93 "nicht sehr gut mit ihm zurechtkam", würde er doch "grundsätzlich" sagen, "dass er einer meiner besten Trainer war".

