Stand: 06.01.2019 11:30 Uhr

Hollerbach Trainerkandidat bei Hansa Rostock

Einen neuen Sportvorstand hat der FC Hansa Rostock rasch gefunden. Lediglich zwei Tage nach der Entlassung von Markus Thiele präsentierte der Fußball-Drittligist am Sonnabend Martin Pieckenhagen als dessen Nachfolger. Und auch die Trainerfrage soll jetzt rasch gelöst werden. Er sei zuversichtlich, in kürzester Zeit einen geeigneten Nachfolger für den wie Thiele am vergangenen Donnerstag beurlaubten Pavel Dotchev zu finden, erklärte Pieckenhagen.

Als heißester Kandidat auf den vakanten Posten wird weiter Jens Härtel (vormals 1. FC Magdeburg) gehandelt. Doch möglicherweise macht ja auch ein Übungsleiter das Rennen, mit der neue Hansa-Vorstand einst beim Hamburger SV zusammenspielte: Bernd Hollerbach. "Er ist auf dem Markt und ein Kandidat von vielen", sagte der 47-Jährige.

Neuer Sportchef für den FC Hansa Nordmagazin - 05.01.2019 19:30 Uhr Martin Pieckenhagen übernimmt den Posten von Markus Thiele, der vor zwei Tagen beurlaubt wurde. Der 47-Jährige ist am Sonnabend von Vorstand und Aufsichtsrat abgesegnet worden.







3,75 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Glücklose Zusammenarbeit in Würzburg

Pieckenhagen und Hollerbach verbindet dabei nicht nur ihre gemeinsame Zeit beim HSV. Als die Würzburger Kickers in der Zweitliga-Saison 2016/2017 tief im Abstiegskampf steckten, bot der jetzige Hansa-Sportvorstand seinem früheren Teamkameraden, der die Mainfranken seinerzeit betreute, Hilfe an. Für einige Wochen gehörte der Ex-Torwart daraufhin zum Würzburger Trainerstab. "'Piecke' war immer ein Spieler mit einer klaren Meinung - und dabei auch einer, der ein Gespür für die Situation hatte", lobte Hollerbach damals Pieckenhagen. Eine Erfolgsgeschichte wurde die Zusammenarbeit der Freunde allerdings nicht. Die Kickers stiegen ab, woraufhin beide den Club verließen.

Verhindert HSV-Vertrag Anstellung bei Hansa?

Trainerfrage bei Hansa vor rascher Lösung? 06.01.2019 10:03 Uhr Autor/in: Jan Didjurgeit Der neue Sportvorstand Martin Pieckenhagen ist zuversichtlich, schnell einen neuen Trainer für Hansa Rostock verpflichten zu können. Ein Kandidat ist dabei offenbar Bernd Hollerbach.







2 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hollerbach hatte sich durch seine Arbeit in Würzburg dennoch einen guten Namen in der Szene gemacht, war es ihm doch gelungen, den Verein mit bescheidenen Mitteln aus der Regionalliga ins Bundesliga-Unterhaus zu führen. Das hatte sich auch bis nach Hamburg herumgesprochen. Als die Not bei seinem langjährigen Club im vergangenen Jahr wieder einmal groß war, wurde der einstige Linksverteidiger vom HSV als Nachfolger von Markus Gisdol verpflichtet und mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2019 ausgestattet. Aber bereits nach sieben Spielen als Übungsleiter der Hanseaten wurde der 49-Jährige wieder gefeuert. Ob Hollerbach nach dieser Erfahrung bereit ist, auf dem Schleudersitz beim FC Hansa Platz zu nehmen, ist zumindest fraglich. Zumal er in diesem Fall seinen gut dotierten Kontrakt beim HSV auflösen müsste. Nach Informationen des "Hamburger Abendblatts" soll der Coach neben seinem Grundgehalt auch weiterhin 45.000 Euro pro Sieg seines Ex-Vereins erhalten.

"Ich muss jetzt abliefern"

Ob nun Hollerbach, Härtel oder Thomas Doll, der ebenfalls als Dotchev-Nachfolger gehandelt wird, - die Wahl des richtigen Trainers wird wohl auch über die langfristige Zukunft Pieckenhagens bei den Mecklenburgern entscheiden. Denn der Vertrag des früheren Torwarts ist zunächst nur bis zum Jahresende datiert. Dem 47-Jährigen ist bewusst, dass er sich nicht viele Fehler erlauben darf. Sein Vorgänger Thiele hielt sich gerade einmal 364 Tage im Amt. "Ich muss jetzt abliefern - arbeiten und nicht schnacken", sagte der neue Sportvorstand.

Hollerbach: Kämpfer und Kartenkönig





































Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 06.01.2019 | 19:30 Uhr