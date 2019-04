Stand: 07.04.2019 14:55 Uhr

Hansa erkämpft in Überzahl spätes Remis von Thomas Luerweg, NDR.de

Der FC Hansa Rostock hat am Sonntag wohl die letzte kleine Chance eingebüßt, in den Kampf um Relegationsplatz drei in der Dritten Liga einzugreifen. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel kam bei sommerlichen Temperaturen im Kölner Südstadion gegen Fortuna Köln nach leidenschaftlichem Kampf nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Die Kellerkinder vom Rhein gingen nach einer Ecke früh in Führung. Hansa war 40 Minuten lang in Überzahl, traf aber erst kurz vor dem Ende zum Ausgleich. Trotz spielerischer Überlegenheit mangelte es den Hanseaten an Durchschlagskraft. So war am Ende nicht mehr drin als ein Punkt.

Kalte Dusche nach neun Minuten

32.Spieltag, 07.04.2019 13:00 Uhr Fortuna Köln 1 Hansa Rostock 1 Tore: 1 :0 Brandenburger (10.) 1: 1 Breier (88.)

Fortuna Köln: Rehnen - Ernst, Kyere, Ruprecht, Bröker - Andersen (68. Komolong), Brandenburger, O. Kurt, Eberwein - Scheu (81. Ceylan), Dahmani (75. Mo. Hartmann)

Hansa Rostock: Gelios - Hüsing, Bischoff, Riedel (68. Breier) - Ahlschwede, T. Öztürk, M. Pepic (84. Bülow), Scherff - Hilßner (78. Rankovic), Biankadi, Soukou

Zuschauer: 3832



Härtel vertraute derselben Startelf wie beim 3:1-Erfolg gegen Zwickau vor einer Woche. Es war noch keine Minute gespielt, da vergab Hansa-Stürmer Cebio Soukou eine Riesenchance zur Führung: Er drang mit dem Ball am Fuß in den Strafraum ein, scheiterte aber am Kölner Keeper Nikolai Rehnen. Dafür gab es wenig später die kalte Dusche: Fortuna-Mittelfeldmann Nico Brandenburger schraubte sich nach einer Ecke von der rechten Seite am höchsten und traf per Kopf wuchtig oben links ins Eck (9.). Danach erhöhten die Gäste von der Ostsee den Druck, aber es fehlte meist die Präzision in der Vorwärtsbewegung. So blieb Hansa der Torerfolg verwehrt: Weder Tanju Öztürk nach einer Ecke (25.), Soukou nach einer Hereingabe von Maximilian Ahlschwede (26.), noch Marcel Hilßner mit einem Freistoß (34.) brachten den Ball im Tor unter. Die Rheinländer blieben nach Standards gefährlich und nahmen die knappe Führung nicht unverdient mit in die Pause.

Später Ausgleich durch Breier

Nach dem Wechsel nahm die Partie deutlich mehr Fahrt auf. Zunächst scheiterte Hansa-Kapitän Oliver Hüsing aus sechs Metern nach einer scharfen Hereingabe von Soukou, der Ball ging knapp rechts am Kölner Kasten vorbei (47.). Zwei Minuten später waren die Gastgeber plötzlich nur noch zu zehnt: Soukou wurde an der Strafraumgrenze per Notbremse von Dominik Ernst gestoppt - Rot ging in Ordnung (49.). Hilßners anschließender Freistoß landete in den Armen von Rehnen, doch Hansa witterte in Überzahl die Chance zum Ausgleich. Fast an jeder Offensivaktion war jetzt Defensivmann Hüsing beteiligt: Er traf aus spitzem Winkel das Außennetz (61.) und setzte dann einen Kopfball am Tor vorbei (77.). Als alles nach einer Niederlage aussah, erlöste der eingewechselte Pascal Breier mit seinem sechsten Saisontreffer die Rostocker kurz vor dem Ende (87.). Einen von Soukou im Strafraum zu weit vorgelegten Ball schob er einfach ein.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 07.04.2019 | 19:30 Uhr