Hansa Rostocks Trainer Schwartz warnt: "Haben noch nichts erreicht" Stand: 04.05.2023 13:47 Uhr Das Heimspiel gegen Verfolger Jahn Regensburg läutet für Fußball-Zweitligist Hansa Rostock das Saisonfinale ein. Mit einem Sieg könnten die Mecklenburger einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

"Das ist eine harte Nuss, die wir knacken müssen", sagte Hansa-Trainer Alois Schwartz mit Blick auf das Duell am Sonnabend (13 Uhr, im NDR Livecenter) mit dem Tabellenvorletzten. Nach den Siegen zu Hause gegen Fürth und in Kaiserslautern war der Nachfolger von Patrick Glöckner "richtig stolz" auf sein Team. "Wir sind stabiler geworden. Ich finde es richtig gut, wie die Mannschaft gerade arbeitet." Gleichzeitig warnt der 56-Jährige: "Noch haben wir nichts erreicht. Es ist kein Selbstläufer."

Immerhin kann der Tabellen-15. nach dem jüngsten Erfolgserlebnissen den Klassenerhalt an den letzten vier Spieltagen nun aus eigener Kraft perfekt machen und hat mit den weiteren Partien gegen den Letzten SV Sandhausen, den 13. Nürnberg (beide auswärts) und 14. Eintracht Braunschweig (Heim) nur noch direkte Konkurrenten vor der Brust.

Schwartz hat allerdings keine Lust auf Rechenschieberei: "Ich schaue nicht auf das Restprogramm, ich schaue auf Regensburg", so der Coach der Mecklenburger. Gegen den Jahn kann Schwartz auf die Erfolgself der vergangenen Wochen setzen.

Comeback von Stürmer Breier in Sicht

Darüber hinaus ist sogar ein Comeback des lange verletzten Stürmers Pascal Breier in Sicht. "Sein Leistungsstand hat sich enorm gebessert. Er sitzt auf der Bank. Er hat ein gutes Näschen", sagte Schwartz. Wegen Rückenproblemen ist der 31 Jahre alte Breier in dieser Saison bislang lediglich zu vier Kurzeinsätzen gekommen. Zuletzt war er am 17. September beim 3:1-Heimsieg über den 1. FC Magdeburg dabei.

Schwartz: "Unfassbare Rückendeckung von den Fans"

Ein Pluspunkt für die Rostocker im Abstiegskampf ist auch die lautstarke Unterstützung durch die Fans. 24.000 Zuschauer in einem prall gefüllten Ostseestadion waren bereits beim 2:0-Sieg gegen Fürth ein entscheidender Faktor. Auch vor dem Regensburg-Spiel ist der Heimbereich bereits ausverkauft. "Die Mannschaft erfährt eine unfassbare Rückendeckung von den Fans. Ich hoffe, dass wir wieder etwas zurückgeben können", sagte Schwartz.

