Hansa Rostock gegen Nürnberg: Sehnsucht nach dem Heimsieg Stand: 24.02.2022 14:48 Uhr Fußball-Zweitligist Hansa Rostock trifft am Sonnabend auf den 1. FC Nürnberg und will seine magere Saisonbilanz im Ostseestadion aufbessern. In elf Partien gelangen erst zwei Heimsiege.

Konkret warten die Norddeutschen zu Hause bereits seit dem 31. Oktober vergangenen Jahres auf einen Dreier. Damals wurde Fortuna Düsseldorf mit 2:1 bezwungen, seitdem gab es zwei Remis und drei Niederlagen. "Wir nehmen viel Positives mit aus den letzten Heimspielen, wissen aber, dass dieses eine Prozent gefehlt hat", sagte Hansa-Trainer Jens Härtel. Mit Blick auf die Partie am Sonnabend (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) forderte der 52-Jährige: "Wir wollen den Bock umstoßen, wir brauchen Punkte."

Relegationsrang nur sechs Treffer entfernt

Zwar haben die Hanseaten vergangene Woche ein unerwartetes Remis bei Darmstadt 98 geholt, doch weil die Konkurrenz ebenfalls punktete, trennt lediglich die um sechs Treffer bessere Tordifferenz die Rostocker vom SV Sandhausen auf dem Relegationsplatz. Immerhin beträgt der Abstand auf einen direkten Abstiegsrang schon zehn Zähler.

Roßbach wieder einsatzbereit

Härtel kann gegen Nürnberg wieder mit Innenverteidiger Damian Roßbach planen. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger hat seine Gelbsperre abgesessen. Auch Defensivmann Lukas Fröde, der in Darmstadt angeschlagen ausgewechselt werden musste, hat sich im Training fit zurückgemeldet. Mittelfeldakteur Simon Rhein fehlt gegen seinen Ex-Club weiterhin wegen seiner Corona-Infektion.

Ukrainer Sikan in großer Sorge

Ganz andere Sorgen hat Danylo Sikan. Den Ukrainer, von Schachtjor Donezk bis Saisonende ausgeliehen, beschäftige die Situation in seinem Heimatland nach dem russischen Einmarsch, so Härtel: "Seine Familie scheint in Sicherheit, seine Freundin ist vor Ort."

Mögliche Aufstellungen:

Hansa Rostock: Kolke - Becker, Malone, Roßbach, Neidhart - Fröde, Rhein - Sikan, Behrens, Fröling - Verhoek

1. FC Nürnberg: Mathenia - Valentini, Sörensen, Schindler, Handwerker - Tempelmann, Nürnberger - Duman, Möller Daehli, Schleimer - Köpke

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 26.02.2022 | 19:30 Uhr