Hansa Rostock darf doch vor 10.000 Zuschauern spielen Stand: 03.02.2022 16:33 Uhr In Deutschlands Fußball-Stadien dürfen wieder bis zu 10.000 Zuschauer - nun auch bei Fußball-Zweitligist Hansa Rostock.

Auf 10.000 Zuschauer verständigte sich nach Informationen von NDR 1 Radio MV am Donnerstag die Landesregierung in ihrer Sitzung. Beim Nordduell gegen Werder Bremen am 11. Februar gilt im Ostseestadion die 2G-Plus-Regel. Am Vortag noch hatte der Club von der zuständigen Ministerin Stefanie Drese (SPD) nur 6.000 Besucher in Aussicht gestellt bekommen. Der FC Hansa erwog eine Klage. Der Verein sah sich klar benachteiligt und sprach von Willkür.

Weiter nur 500 Zuschauer in Niedersachsen

Anders als in Mecklenburg-Vorpommern ist die Lage in Niedersachsen. Dort soll nicht gelockert werden, es bleibt somit bei der Obergrenze von 500. Die Staatskanzlei verweist auf die nach wie vor ansteigenden Infektionszahlen. Die Landesregierung sei sich bewusst, dass damit in den nächsten Wochen zum Beispiel im Profisport in Niedersachsen schwierigere Bedingungen herrschen werden als in anderen Bundesländern. Das Land werde die Regelung zu den Besucherzahlen vor der Änderung der kommenden Corona-Verordnung erneut prüfen und gegebenenfalls lockern. Das sei frühestens nach der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler am 16. Februar der Fall.

"Die Infektionszahlen steigen unvermindert an und wir müssen vorsichtig bleiben. Dafür bitte ich herzlich um Verständnis." Ministerpräsident Stephan Weil (SPD)

Niedersächsische Proficlubs übten scharfe Kritik: "Verstehen kann ich das alles längst nicht mehr. 15.000 Zuschauer in Magdeburg, bei uns fast keine, das ist doch unlogisch", sagte Martin Kind, Profifußball-Chef bei Zweitligist Hannover 96, dem "Sportbuzzer". "Die Leute verlieren den Glauben an die Regeln, wenn sie so uneinheitlich sind."

5.000 Fans bei St. Pauli - Paderborn am Sonnabend erlaubt

In Hamburg darf der FC St. Pauli dagegen schon am Sonnabend gegen den SC Paderborn (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) wieder mehr Zuschauer ins Stadion lassen. Bisher war das Heimspiel mit 2.000 Fans ausverkauft. Der Zweitligist hatte einen Antrag auf 5.000 Zuschauer gestellt, der laut Sportsenator Andy Grote kurzfristig genehmigt werden soll. Die Genehmigung erfolge wie bisher "im Wege von Ausnahmegenehmigungen für feste Betriebsstätten".

Der Kiezclub will eruieren, ob sich der Einlass einer größeren Zahl von Zuschauern kurzfristig umsetzen lässt. Bei den folgenden Heim-Begegnungen wird sich die Zuschauerzahl für St. Pauli und den Hamburger SV, der an diesem Wochenende in Darmstadt antritt, noch weiter erhöhen.

Neue Landesverordnung in Schleswig-Holstein ab 9. Februar

Zweitligist Holstein Kiel empfängt am Sonntag (13.30 Uhr) Fortuna Düsseldorf, in Schleswig-Holstein gilt die neue Landesverordnung aber erst vom 9. Februar an. Die "Störche" begrüßten die angekündigten Öffnungsschritte. "Das kann nur ein erster Schritt sein. Ich bin der Hoffnung, dass ab März 2022 weitergehende Öffnungen erfolgen und wir noch in dieser Saison wieder zu einer vollen Auslastung des Holstein-Stadions kommen werden", sagte Präsident Steffen Schneekloth. Weitere Öffnungen würden "der bundesweiten, auch von uns wahrgenommenen Entfremdung einiger Fans vom Erlebnis Fußball entgegenwirken".

