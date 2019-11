Stand: 03.11.2019 15:55 Uhr

Hansa Rostock blamiert sich gegen Schlusslicht Jena von Martin Schneider, NDR.de

"Es besteht die Gefahr, sich zu blamieren", hatte Hansa Rostocks Stürmer Pascal Breier wenige Tage vor dem Gastspiel der Mecklenburger beim bis dato sieglosen Tabellenschlusslicht der Dritten Liga, Carl Zeiss Jena, orakelt. Und der Fußballer bewies ungewollt die richtige Intuition: Die schwachen Norddeutschen verloren am Sonntagnachmittag völlig verdient mit 1:3 (0:1) bei den Thüringern. Nach zuvor sechs ungeschlagenen Spielen haben es die Rostocker versäumt, direkten Kontakt zur Tabellenspitze herzustellen.

Tristesse und überraschender Rückstand

Die Abtastphase der beiden Mannschaften zog sich über mehrere Minuten, Geduld war gefragt. Ein Spieler der Hansa-Elf wollte die Partie nutzen, um nachhaltig auf sich aufmerksam zu machen: Korbinian Vollmann. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler ersetzte den gelb-gesperrten Mirnes Pepic und sorgte mit seinen zwei Abschlüssen (9. Minute, 17.) für so etwas wie Torgefahr seitens der Gäste. Hierzu zählte auch der Schlenzer von Aaron Opoku (24.), womit sämtliche Offensivaktionen der Gäste von Belang im ersten Durchgang erwähnt sind.

14.Spieltag, 03.11.2019 14:00 Uhr FC CZ Jena 3 Hansa Rostock 1 Tore: 1 :0 Donkor (44.) 1: 1 Sonnenberg (55.) 2 :1 Käuper (62.) 3 :1 Bock (70.)

FC CZ Jena: Coppens - Obermair, Maranda, Volkmer, Hammann - Käuper, Eckardt (90.+1 Gabriele), Schau (85. Gottwald), Bock - Pagliuca, Donkor (76. Skenderovic)

Hansa Rostock: Kolke - Ahlschwede, Sonnenberg, Reinthaler, Neidhart - Nartey, Bülow - Omladic, Vollmann (68. Pedersen), Opoku (68. Verhoek) - Breier (80. Hildebrandt)

Zuschauer: 7353



Ansonsten herrschte beim Aufeinandertreffen der beiden ehemaligen DDR-Oberligisten über weite Strecken bleierne Tristesse. Hansa fand wenig Zugriff, Jenas Abwehrriegel stand sicher. Als sich die Zuschauer bereits auf ein 0:0 zur Halbzeit eingestellt hatten, zündete der Ex-Rostocker und jetzige Thüringer Anton-Leander Donkor auf dem rechten Flügel den Turbo. Selbst mit Ball war der 21-Jährige deutlich schneller als sein Gegenpart Nico Neidhart, der nur Geleitschutz lieferte. Donkor preschte in den Strafraum und versenkte den Ball flach aus acht Metern im unteren linken Eck (44.). Das zweite Mal in dieser Saison überhaupt gingen die Gastgeber mit einer Führung in die Pause .

Erst Tor, dann Pech, dann Gegentore

Die Mecklenburger mussten sich steigern und verloren keine Zeit: Jena klärte den Ball nach einer Rostocker Ecke nicht entscheidend, der aufgerückte Sven Sonnenberg bekam das Leder freistehend zugespielt und sorgte mit einem platzierten Flachschuss für das 1:1 (55.). Der Ausgleich hob das Spielniveau deutlich an. Hansa wollte mehr, Neidhart zirkelte den Ball an die Latte (60.). Doch Jena ließ sich davon nicht beeindrucken und schlug zweimal eiskalt zu: Erst traf Ole Käuper sehenswert von der Strafraumgrenze per Direktabnahme zum 2:1 (62.). Acht Minuten später kombinierten sich die Gastgeber durch die Rostocker Hälfte, den sehenswerten Angriff vollendete Dominik Bock zum 3:1 - die Entscheidung.

Und von Hansa? Kam bis auf einen Kopfball an den Pfosten des eingewechselten John Verhoek (82.) nichts mehr. Die Gäste erreichten nicht im Ansatz ihr Leistungslevel der vergangenen Wochen. Auch nicht Stürmer Breier, der das Ende der Partie nicht mehr auf dem Platz erlebte, sondern in der 79. Minute vom Feld ging und wortlos in der Kabine verschwand.

