Stand: 03.01.2020 18:50 Uhr

Trainer Härtel verlängert bei Hansa Rostock

Hansa Rostock und Jens Härtel haben schnell Nägel mit Köpfen gemacht: Der Drittligist und sein Trainer einigten sich am Freitag und damit nur einen Tag nach dem Start in die Wintervorbereitung auf einen neuen Vertrag. Der 50-Jährige verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt genauso wie sein Assistent Ronny Thielemann vorzeitig um ein weiteres Jahr bis Sommer 2021. "Um langfristig und nachhaltig den sportlichen Bereich entwickeln zu können, braucht man gerade bei einer Schlüsselposition wie dem Chef-Traineramt Klarheit. Wir wollten daher frühzeitig Sicherheit auf dieser wichtigen Position und freuen uns, dass sich Jens dafür entschieden hat, den eingeschlagenen Weg mit uns weiterzugehen", sagte Sportvorstand Martin Pieckenhagen.

Pieckenhagen lobt Härtel in den höchsten Tönen

Härtel war am 9. Januar 2019 zu den Mecklenburgern gewechselt und hatte sie in der abgelaufenen Saison auf Rang sechs geführt. Aktuell belegt Hansa zwar lediglich den elften Tabellenplatz, hat allerdings auch nur fünf Zähler Rückstand zu Relegationsrang drei.

Weitere Informationen Gut gewirtschaftet: DFB belohnt Hansa Rostock Der Deutsche Fußball-Bund hat den FC Hansa Rostock im Rahmen des "Financial Fairplay" für die Dritte Liga mit einer Prämie belohnt. Clubchef Robert Marien freute sich, übte aber auch Kritik. mehr

"Wir sind sehr zufrieden mit seiner akribischen und professionellen Arbeitsweise und glauben, dass er mit seiner Erfahrung und seinen fachlichen Kompetenzen, das Team in die richtige Richtung führen kann", betonte Pieckenhagen.

Der Coach hatte zuletzt keinen Zweifel daran gelassen, gern über die Saison hinaus an der Ostsee zu arbeiten - und selbst immer wieder erklärt, wie wichtig Kontinuität in einem Club sei. Nach der Vertragsverlängerung dankte er "für die Wertschätzung und das Vertrauen". Er wolle mit vollem Einsatz und vereinten Kräften die Entwicklung der Mannschaft vorantreiben. Das Ziel? "Wir wollen den nächsten Schritt in Angriff nehmen."

Fans und Verantwortliche auf der "Kogge" träumen seit Längerem von der Rückkehr in die Zweite Liga, aus der der ehemalige Bundesligist nach einem einjährigen Intermezzo 2012 sofort wieder abgestiegen ist. Nach zwei sechsten Plätzen in Liga drei, soll schnellstmöglich der Aufstieg gelingen.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 03.01.2020 | 19:30 Uhr