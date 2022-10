Hansa Rostock: Ohne zehn gegen den 1. FC Kaiserslautern

Stand: 20.10.2022 10:55 Uhr

Trotz extremer Personalsorgen will Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock am Freitag gegen den 1. FC Kaiserslautern die Ergebnisdelle reparieren: In den jüngsten sieben Saisonpartien gelang den Mecklenburgern nur ein Sieg.