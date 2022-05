Hansa Rostock: Müde Nullnummer beim Absteiger FC Ingolstadt Stand: 07.05.2022 15:23 Uhr Im ersten Spiel nach dem geschafften Klassenerhalt hat sich Hansa Rostock nicht mit Ruhm bekleckert. Beim Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt reichte es am Sonnabend nur zu einem müden 0:0.

Die Mecklenburger waren zwar bemüht und auch das bessere Team, doch wirklich zwingend trat die Mannschaft von Trainer Jens Härtel am vorletzten Spieltag nicht auf. Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) wird das sicher anders aussehen, wenn die Rostocker zum Saisonabschluss den HSV empfangen. Nach dem Sieg gegen Hannover 96 wird es für die Hamburger im Ostsee-Stadion noch um den Bundesliga-Aufstieg gehen.

Hansa hatte die Partie in Ingolstadt im ersten Durchgang im Griff. Allerdings spielte sich das Geschehen auf sehr dürftigem Niveau ab. In der ersten halben Stunde gab es auf beiden Seiten keinen ernst zu nehmenden Torschuss. Rostocks Haris Duljevic nahm nach 35 Minuten Maß, fand seinen Meister aber in Torwart Robert Jendrusch.

Hansa-Keeper Kolke in Superman-Manier

Nach dem Seitenwechsel zeigte dann wiederum Markus Kolke sein ganzes Können. Marcel Gaus war an dem Hansa-Schlussmann schon vorbei, schoss, doch Kolke flog in bester Superman-Manier mit der lang ausgestreckten Faust noch dazwischen und verhinderte den Rostocker Rückstand (55.). Es sollte die spektakulärste Szene des Spiels bleiben. Beide Teams schalteten schon wenig später komplett in den Verwaltungs-Modus und behelligten sich nicht weiter.

33.Spieltag, 07.05.2022 13:30 Uhr FC Ingolstadt 0 Hansa Rostock 0 Tore:

FC Ingolstadt: Jendrusch (87. Buntic) - Heinloth, Stevanovic, Musliu, Franke - Pick (46. Bilbija), Preißinger, Keller (66. Gebauer), Gaus (75. Kotzke) - Kutschke, Sulejmani (66. P. Schmidt)

Hansa Rostock: Kolke - T. Becker (24. Meier), R. Malone, Roßbach, Schwede - Rother, Ingelsson (82. Rhein) - Omladic (82. Martens), Bahn, Duljevic (74. Schumacher) - R. Meißner (74. Munsy)

Zuschauer: 6371



