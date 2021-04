Hansa Rostock - Magdeburg: Wiedersehen mit besonderer Note Stand: 08.04.2021 15:11 Uhr Neben Trainer Jens Härtel haben gleich sechs Fußballer von Hansa Rostock eine Vergangenheit beim 1. FC Magdeburg. Der NDR zeigt das Drittliga-Duell live im TV und im Internet.

"Es ist kein ganz normales Spiel, wenn man so lange dort gearbeitet hat. Aber mein Fokus liegt nicht auf der Vergangenheit in Magdeburg, sondern auf Hansa", versicherte der Rostocker Coach am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Duell mit seinem Ex-Club am Sonnabend (14 Uhr, live im NDR Fernsehen und bei NDR.de). Ursprünglich war geplant, Zuschauer ins Ostsee-Stadion zu lassen - Hansa zog den Antrag aber auch aufgrund gestiegener Corona-Infektionszahlen zurück.

Hansa Rostocks Rother sieht Parallelen zum FCM-Aufstieg

In Nils Butzen, Björn Rother, Tobias Schwede und Philipp Türpitz hat Härtel vier Profis in seinen Reihen, mit denen er vor zweieinhalb Jahren mit Magdeburg den Zweitliga-Aufstieg schaffte. Zudem haben Jan Löhmannsröben und Manuel Farrona Pulido ebenfalls unter Härtel beim Europapokalsieger von 1974 gespielt. Dass die starke FCM-Fraktion den Erfolg von 2018 nun auch an der Ostsee wiederholt, davon ist Mittelfeldmann Rother überzeugt: "Die größte Parallele zur Magdeburg-Zeit ist, dass wir alle ein gutes Herz haben und die Mannschaft charakterlich perfekt zueinander passt", sagte der 24-Jährige.

Härtel warnt: "Magdeburg ist formstark"

Türpitz erklärte dem MDR, ein "sehr emotionales Spiel" zu erwarten, will aber die drei Punkte in Rostock behalten. Auch Härtel fordert einen Sieg: "Je weniger Spiele es werden, desto öfter geht der Blick auf die Tabelle. Wir wollen den Platz behalten, den wir aktuell haben." Das ist der direkte Aufstiegsrang zwei. Magdeburg liegt als 15. nur knapp über dem Strich.

Von einem Duell eines Aufstiegsaspiranten gegen einen Abstiegskandidaten will Härtel dennoch nichts wissen. "Magdeburg ist formstark. Wenn man die letzten fünf Spiele betrachtet, treffen die beiden besten Mannschaften aufeinander", sagte der Hansa-Trainer. In der Tat holte das Team von Ex-HSV-Coach Christian Titz in dieser Phase 13 Zähler - genauso viele wie Rostock. Zudem blieben die Magdeburg zuletzt dreimal in Folge ohne Gegentor (Hansa viermal in Folge).

Nur Rhein fehlt gesperrt

Den Norddeutschen fehlt lediglich Mittelfeldspieler Simon Rhein, der wegen der fünften Gelben Karte für die Partie gesperrt ist. "Ein paar Jungs hatten nach dem Dresden-Spiel kleinere Probleme. Mittlerweile sind aber alle wieder im Training", freute sich Härtel darüber, personell nahezu aus dem Vollen schöpfen zu können.

Mögliche Aufstellungen:

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Riedel, Roßbach, Scherff - Rother, Löhmannsröben - Omladic, Bahn, Türpitz - Verhoek

1. FC Magdeburg: Behrens - T. Müller, A. Müller, Bittroff - Jacobsen, Malachowski - Ernst, Jakubiak, Atik, Obermair - Brünker

