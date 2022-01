Hansa Rostock: Corona-Ausbruch bei Gegner Heidenheim Stand: 20.01.2022 16:48 Uhr Nach dem Aus im DFB-Pokal kann sich Fußball-Zweitligist Hansa Rostock ganz auf den Abstiegskampf konzentrieren. Am Sonnabend gastiert der 1. FC Heidenheim an der Ostsee, der am Donnerstag sechs Corona-Fälle meldete.

Fünf Spieler und ein Physiotherapeut der Heidenheimer wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Nach derzeitigem Stand könne die Partie (Sonnabend, 13.30 Uhr, im NDR Livecenter) aber wie geplant stattfinden, teilte der Club mit. "Wenn nicht mehr Fälle dazukommen, ist das Spiel nicht in Gefahr", sagte Vorstandschef Holger Sanwald.

Bereits am Mittwoch seien Offensivmann Robert Leipertz, Verteidiger Marnon Busch, die Ersatztorhüter Paul Tschernuth und Vitus Eicher sowie Physiotherapeut Johannes Gessler positiv getestet worden, so die Heidenheimer. Am Donnerstag sei dann auch noch der Test von Stürmer Maurice Malone positiv ausgefallen. "Den genannten Personen geht es soweit gut", sagte Sanwald. "Sie haben, wenn überhaupt, nur leichte Symptome." Der Kader für das Match in Rostock werde mit U19-Spielern aufgefüllt.

Hansa mit sechs sieglosen Spielen in Folge

Sorgen, mit denen sich Hansa Rostock aktuell nicht herumschlagen muss. Die Probleme der Mecklenburger liegen eher auf der Ergebnisseite. Nach sechs sieglosen Pflichtspielen in Serie will die Mannschaft von Trainer Jens Härtel unbedingt in die Erfolgsspur zurückfinden und die Distanz zu den Abstiegsplätzen wahren. "Wir wollen unangenehm sein. Nach dem Lehrgeld der letzten Wochen gilt es, die Murmel vorne reinzudrücken", sagte Härtel etwas blumig mit Blick auf die Heidenheim-Partie.

Weitere Informationen Aus im DFB-Pokal: Hansa Rostock (fast) chancenlos gegen RB Leipzig Die größtenteils neu formierte Hansa-Mannschaft verlor verdient beim Erstligisten RB Leipzig mit 0:2 (0:1). Der Fokus liegt nun wieder auf der Liga. mehr

Leistungsträger im Pokal geschont

Um die Aussichten in der Liga zu stärken, hatte der 52 Jahre alte Hansa-Coach am Mittwochabend im DFB-Pokal bei RB Leipzig Leistungsträgern wie Torjäger John Verhoek, mit zehn Treffern Hansas bester Schütze, und Defensiv-Abräumer Lukas Fröde eine Verschnaufpause gegönnt. Auch der filigrane Mittelfeldmann Haris Duljevic, der sich zuletzt in die Startelf gespielt hatte, fehlte. Deren Vertreter schlugen sich zwar wacker, ohne allerdings das Aus verhindern zu können.

Personell hat Härtel die Qual der Wahl

"Die Jungs haben alles reingehauen, ein Riesenspiel gemacht. Damit sind wir zufrieden, mit dem Ergebnis natürlich nicht", sagte Härtel nach der verdienten Niederlage. Gegen Heidenheim werden die Platzhalter aus der Liga wieder 'ran dürfen. Aber der 52-Jährige hat die Qual der Wahl und in Timo Becker eine weitere personelle Alternative. Der Defensivspieler ist bis zum Saisonende vom Ligarivalen Schalke 04 ausgeliehen. "Er könnte schon eine Option sein", kündigte der Hansa-Coach an.

Weitere Informationen Hansa Rostock leiht Timo Becker von Schalke 04 aus Der 24 Jahre alte Defensivspieler wechselt bis zum Saisonende zum Zweitliga-Aufsteiger. mehr

Immerhin gehen die Hanseaten mit dem guten Gefühl ins Match, gegen den Aufstiegskandidaten in beiden Saison-Aufeinandertreffen starke Auftritte abgeliefert zu haben. Im Pokal gab es in Runde eins zu Hause einen 3:2-Sieg nach Verlängerung, und auch beim Hinspiel in Heidenheim (1:1) bereiteten die Mecklenburger dem Favoriten arge Schwierigkeiten.

Mögliche Aufstellungen:

Hansa: Kolke - Neidhart, Malone, Roßbach, Rizzuto - Fröde, Rhein - Duljevic, Ingelsson, Schumacher - Verhoek

Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Föhrenbach - Theuerkauf, Burnic - Leipertz, Schöppner, Mohr - Kleindienst

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 20.01.2022 | 19:30 Uhr