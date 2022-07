Hansa-Legende Jürgen Heinsch gestorben Stand: 15.07.2022 12:48 Uhr Jürgen Heinsch ist tot. Der langjährige Spieler und auch Trainer des FC Hansa Rostock starb nur wenige Tage nach seinem 82. Geburtstag. Das teilte der FC Hansa Rostock mit.

Der Torhüter Jürgen Heinsch spielte 176-Mal für die Rostocker in der Oberliga, erst für Empor Rostock und dann für den FC Hansa Rostock. Er kam auch 7-Mal in der DDR-Nationalmannschaft zum Einsatz. 1964 gewann er mit ihr die olympische Bronzemedaille bei den Spielen in Tokio. Nach seiner aktiven Laufbahn war Heinsch unter anderem Assistenz-, aber auch Cheftrainer bei den Hanseaten, zuletzt in der Saison 1993/1994.

Ehrung für Heinsch am Sonntag

In einem Nachruf seines Clubs hieß es, dass Heinsch wie kaum ein anderer für Loyalität stand. Bis zuletzt war er bei fast allen Heimspielen im Ostseestadion dabei. Beim Zweitliga-Saison-Auftakt der Rostocker gegen Heidenheim am Sonntag wird es für Heinsch eine Ehrung geben.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 15.07.2022 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hansa Rostock 2. Bundesliga